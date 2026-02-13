Portugal inicia defesa do título da Liga das Nações com recepção ao País de Gales

Portugal inicia a defesa do título na Liga das Nações de futebol frente ao País de Gales, na primeira jornada do Grupo A4, o mesmo adversário com que encerra a disputa da fase de grupos, anunciou hoje a UEFA.

A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.

A seleção das 'quinas' vai enfrentar os galeses na estreia no dia 24 de setembro, num jogo que será disputado em solo luso, seguindo-se uma viagem para enfrentar a Noruega, em 27 do mesmo mês.

Na terceira jornada da 'poule', Portugal volta a jogar fora, desta vez na Dinamarca, adversário que eliminou nos quartos de final da última edição, no dia 01 de outubro, jogando depois em casa com os noruegueses, liderados por Haaland, em 04 de outubro.

Depois de fechada esta primeira janela de quatro jogos, a seleção orientada pelo espanhol Roberto Martínez regressa para enfrentar Dinamarca em casa, em 14 de novembro, fechando o Grupo A4 com uma visita ao País de Gales, em 17 do mesmo mês.

Os dois primeiros classificados das quatro 'poules' da Liga A rumam aos 'quartos', que estão agendados para 25 e 30 de março de 2027, com os terceiros a seguirem para um play-off diante de um segundo da Liga B, à qual descem diretamente as quatro últimas seleções do escalão principal.

A 'final four' da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027.