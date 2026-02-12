Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na Liga das Nações 2026/27

Portugal defende o título da Liga das Nações em futebol frente a Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Bruxelas.

A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.

A 'final four' da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.