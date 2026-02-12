Portugal, detentor do troféu, conhece adversários na Liga das Nações

Portugal, detentor do troféu, conhece hoje os adversários na Liga das Nações de futebol, num sorteio, a realizar em Bruxelas, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em que é cabeça de série, tal como Espanha, França e Alemanha.

As seleções do Pote 1 da Liga A (entre as quais está a portuguesa) estarão dispostas em quatro grupos diferentes, pelos quais serão sorteados os adversários provenientes dos restantes potes: Itália, Países Baixos, Dinamarca e Croácia (dois) Sérvia, Bélgica, Inglaterra e Noruega (três) e País de Gales, República Checa, Grécia e Turquia (quatro).

Portugal é o único país com dois títulos na competição, conquistados em 2019 (vitória por 1-0 na final, sobre os Países Baixos, no Porto) e em 2025 (triunfo por 5-3 no desempate por grandes penalidades sobre a Espanha, após empate 2-2, em Munique), este último já sob o comando técnico do atual selecionador, o espanhol Roberto Martínez.

Os quatro cabeças de série do sorteio que se realiza em Bruxelas, no âmbito do Congresso da UEFA, foram os semifinalistas da edição anterior e apenas a Alemanha nunca ergueu o troféu, uma vez que a França e a Espanha venceram a Liga A da Liga das Nações em 2021 e em 2023, respetivamente.

A quinta edição da Liga das Nações começa após o Mundial2026 e será disputada em apenas duas fases, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro. Os quartos de final realizam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e o torneio final entre 09 e 13 de junho do próximo ano.

Além da Liga A da Liga das Nações de 2026/27, destinado às 16 representações europeias mais bem posicionadas no ranking de seleções, realiza-se também o sorteio que definirá a composição dos grupos das ligas B, C e D, num total de 54 países envolvidos

Composição dos potes para o sorteio da fase de grupos da edição 2026/27 da Liga das Nações de futebol:Liga A:- Pote 1:PortugalEspanhaFrançaAlemanha - Pote 2:ItáliaPaíses BaixosDinamarcaCroácia - Pote 3:SérviaBélgicaInglaterraNoruega - Pote 4:País de GalesRepública ChecaGréciaTurquia