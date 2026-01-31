Sindicato propõe reforço urgente de enfermeiros no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) veio, através de um comunicado, alertar para a situação crítica no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Nélio Mendonça, na Madeira, na sequência da declaração de escusa de responsabilidade emitida pela maioria dos profissionais.

Enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça declinam responsabilidade Enfermeiros do Serviço de Urgência Adultos do Hospital Dr. Nélio Mendonça estão a apresentar declarações de escusa de responsabilidade, dirigidas ao Conselho de Administração do Serviço de Saúde (SESARAM), à Direcção de Enfermagem e à Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, invocando a falta de condições para garantir cuidados seguros e de qualidade.

O sindicato garante, no entanto, que a qualidade dos cuidados de enfermagem não está em causa, frisando que a escusa visa apenas proteger os direitos dos enfermeiros perante eventuais incidentes motivados pela falta de condições adequadas.

O Sindepor recorda que há vários anos vem alertando para a carência de enfermeiros no SU, denunciando que faltam entre 4 a 5 profissionais por turno, totalizando uma necessidade imediata de 20 a 30 enfermeiros só neste serviço. Além disso, o sindicato aponta para a previsão de saída de cerca de 400 enfermeiros por reforma até 2030 no SESARAM, o que poderá levar a uma carência acumulada de aproximadamente 1000 profissionais.

De acordo com a nota remetida, a situação é agravada pelo elevado absentismo, que atinge 25 a 30% no SU, e pelo número de “altas problemáticas”, actualmente em 230, ou seja, pacientes que ocupam camas sem necessitar de internamento, ocupando o equivalente a três dos oito pisos do hospital. Estes factores aumentam o tempo de permanência dos doentes na urgência e sobrecarregam ainda mais os profissionais, sobretudo em períodos de sazonalidade da gripe e envelhecimento da população.

Como soluções imediatas, o Sindepor propõe a contratação de enfermeiros que se encontram na reserva de recrutamento.

A médio e longo prazo, sugere o aumento do espaço físico do SU e a utilização do Hospital Nélio Mendonça como unidade de retaguarda quando o novo hospital entrar em funcionamento, garantindo o tratamento das altas problemáticas e evitando que o seu bom funcionamento seja comprometido.