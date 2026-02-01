Funchal soma 2.800 inscritos para voto antecipado

Se na primeira volta o voto antecipado em mobilidade serviu de ensaio, nesta segunda ronda a adesão foi a valer. Quem passou, este domingo, pela Rua do Castanheiro, no Funchal, encontrou um movimento atípico para uma manhã de fim-de-semana, com muitos a se dirigirem até ao edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa) com um objectivo claro: garantir, desde já, a sua escolha para a Presidência da República.

Os números não enganam. Dos 3.951 inscritos em toda a Região para este voto antecipado, cerca de 2.800 concentram-se no concelho do Funchal. Um salto expressivo face aos cerca de 1.600 registados na primeira volta.

Ver Galeria O edifício da Reitoria da UMa, na Rua do Castanheiro, concentra as mesas de voto do concelho do Funchal.

Carlos Caldeira, homem experiente nestas andanças e presidente de uma das mesas de voto da freguesia de São Martinho - a maior do Funchal, da Madeira e, inclusive, das Regiões Autónomas, confirmou o cenário. "O aumento é significativo, muito significativo", começa por explicar ao DIÁRIO.

Com o aumento desta adesão em votar com uma semana de antecedência, Carlos Caldeira justifica esta corrida às urnas uma semana antes do dia 8 de Fevereiro como uma mudança de mentalidade. O voto antecipado deixou de ser apenas para quem viaja.

Há uma maior consciencialização. As pessoas fazem o voto antecipado para não comprometerem a sua possibilidade de votar. Se por acaso falharem hoje, ainda têm a possibilidade de, no próximo domingo, ir à sua mesa de recenseamento habitual. Estão a empenhar-se em não deixar de exercer o seu direito.

Nas arcadas do antigo Colégio dos Jesuítas, o ambiente é de diversidade. Cruzam-se estudantes, muitos cidadãos do Porto Santo deslocados na ilha maior, e famílias inteiras que aproveitam o passeio de domingo. "Os motivos são diversos: ou motivos profissionais, ou porque vão viajar, ou apenas para assegurar o voto", nota o responsável.

Boletim a cores ajuda, envelopes nem tanto

Uma das novidades desta segunda volta das eleições Presidenciais prende-se com o boletim de voto. As fotografias dos dois candidatos surgem a cores - e tem sido uma ajuda preciosa, especialmente para a população mais idosa ou com maiores dificuldades de leitura. "Facilita muito", garante Carlos Caldeira. "As pessoas, com a cara do candidato, associam e votam mais facilmente".

Carlos Caldeira (à direita) auxilia uma eleitora no momento de depositar o voto na urna.

No entanto, a ausência de símbolos partidários, uma vez que se trata de uma eleição unipessoal, ainda gera alguma confusão. "Não é a primeira vez que as pessoas chegam, olham e perguntam: 'Ah, mas porque não está aqui o partido?'. Temos de explicar que aqui vota-se no candidato".

Se o boletim ajuda, a "logística" dos envelopes continua a ser o maior desafio do voto em mobilidade. O processo exige colocar o boletim num envelope branco, e esse envelope branco dentro de um envelope azul.

Declarações Carlos Caldeira

"Causa algum atrapalho", admite Carlos Caldeira. "Quem vem pela primeira vez tem necessidade de explicação. O processo parece complexo, mas depois de se fazer uma vez, deixa de o ser".

Contas só no dia 8

Ao contrário do que acontece na eleição normal, hoje não haverá contagem de votos, nem projecções. As urnas, seladas e lacradas, guardam os envelopes - os tais azuis - que só serão abertos no domingo, dia 8 de Fevereiro.

"Hoje, o nosso processo de contabilização é apenas dos subscritos. No dia 8, estes serão os primeiros votos a entrar na urna", confirma Carlos Caldeira, antes de voltar ao seu local para ajudar os eleitores que, entretanto, chegam a uma de duas mesas de São Martinho - e que conta, ao todo, com cerca de 500 inscritos para esta segunda volta. Na primeira foram, sensivelmente, menos 150.

Já o pico da afluência registou-se perto das 11h30, mas espera-se novo fluxo intenso durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h00, horário em que muitos madeirenses aproveitam para cumprir o dever cívico antes ou depois do passeio de domingo.