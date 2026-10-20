Biovetnatura Machico: uma clínica veterinária pensada para cuidar melhor

Se vive em Machico, Santa Cruz, Caniçal, Água de Pena, Gaula, Camacha ou Caniço, a Biovetnatura Machico está mais perto de si, com uma resposta veterinária moderna, acessível e preparada para acompanhar o seu animal com qualidade, conforto e rigor clínico.

A nossa clínica foi pensada para proporcionar uma experiência mais tranquila a animais e tutores: instalações modernas, ambiente cuidado, acesso fácil, estacionamento próximo e organização dos espaços, para que a ida ao veterinário seja mais simples, segura e com menos stress.

“Quando pensámos a clínica de Machico, quisemos criar um espaço funcional, confortável e preparado para prestar cuidados veterinários de excelência. As instalações, os circuitos de atendimento e a organização da equipa foram desenvolvidos para que cada animal seja recebido com calma, atenção e qualidade clínica. Para nós, excelência não é apenas tratar bem; é prevenir, diagnosticar, acompanhar e criar uma experiência positiva para tutores e animais.”

Tânia Freitas, Diretora Clínica da Biovetnatura

Na Biovetnatura Machico, encontra uma equipa dedicada e uma infraestrutura preparada para consultas veterinárias, vacinação, desparasitação, análises clínicas, ecografia, cirurgia, enfermagem, acompanhamento de doenças, cuidados de recuperação e aconselhamento personalizado aos tutores.

A localização permite servir de forma prática as famílias de Machico e Santa Cruz, com facilidade de acesso e maior comodidade na chegada à consulta.

Biovetnatura Machico

📍 Rua Manuel Passos, 48 H, 9200-134 Machico

📍 Google Maps: https://maps.app.goo.gl/pzx157vURsSutqiS6

Horário:

Segunda a sexta-feira: 10h00–13h00 e 15h00–19h00

Sábado: 10h00–13h00

Domingo: 10h00–13h00, preferencialmente com marcação

📞 291 575 122 | 966 529 489

🌐 biovetnatura.pt

Marque a consulta do seu animal e venha conhecer a nossa clínica em Machico.

Biovetnatura — Nós cuidamos!