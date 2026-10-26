Isabel Garcês quer reunião das Mulheres Socialistas na Madeira
A deputada do PS-Madeira, Isabel Garcês, propôs que a Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas realize uma reunião descentralizada na Madeira, para abordar a realidade vivida pela Mulher Insular. A proposta foi feita este fim-de-semana, em Torres Vedras, no continente, durante a reunião daquele órgão nacional.
A socialista participou ainda na conferência 'Mulheres que fazem a Terra', que assinalou o Dia Internacional da Mulher Rural. Segundo adiantou, as mulheres representam cerca de 45% dos produtores da Região, mas muitas enfrentam dificuldades ao nível da valorização económica e da sustentabilidade do seu trabalho.
Para a comissária, a insularidade deve ser tida em conta na definição das políticas. “Seja na agricultura, no bordado, na floricultura, no fabrico de pão caseiro, no artesanato ou no cuidar, as mulheres desempenham um papel indispensável na vida da comunidade e na preservação da identidade madeirense”, afirma Isabel Garcês, citada pelo PS-Madeira através de nota à imprensa.
A dirigente alertou também para o impacto da crise nos combustíveis e para o facto de as madeirenses receberem, em média, menos 103 euros por mês do que as mulheres no continente.