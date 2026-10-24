Porto 'canta de galo' em Barcelos

O FC Porto venceu esta noite em casa do Gil Vicente, o Estádio Cidade de Barcelos, por 1-0, com golo de Borja Sainz aos 63 minutos de jogo.

Numa partida difícil para os líderes invictos do campeonato, que vinham de duas derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, e que enfrentaram um Gil Vicente moralizado após vitória frente ao Sp. Braga (jogo em atraso), o resultado escasso expressa um jogo que exigiu dos comandados de Francesco Farioli puxar dos galões de campeão para sair com os 3 pontos.

O Gil Vicente acabou o jogo com 10 elementos, após expulsão de Elimbi, aos 84 minutos.

Com esta vitória, o Porto alcança a nona vitória em 9 jornada, acumulando 27 pontos, enquanto o Gil Vicente mantém a 7.ª posição, com 14 pontos.