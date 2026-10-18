Acampada de Lisboa quer "greve geral ibérica" e articular acções com o Porto

Os participantes na acampada pela habitação em Lisboa, aprovaram hoje, em assembleia popular, apelar para a convocação de uma greve geral ibérica, em 11 de novembro, como admitida no Porto, e articular ações com o movimento da Invicta.

A assembleia popular, marcada para o final da tarde de hoje, na praça Dom Pedro IV, no Rossio, e após umas dezenas de intervenções, aprovou quase duas dezenas de propostas, entre as quais apelar às centrais sindicais para convocarem "uma greve geral ibérica", em 11 de novembro, neste caso por unanimidade.

Os manifestantes, que já antes tinham aprovado uma proposta para que os sindicatos convoquem uma paralisação geral "em defesa da habitação" e "contra o custo de vida", e entoando palavras de ordem "greve geral, greve geral, greve geral", juntam-se assim aos participantes na acampada do Porto, que já tinham admitido estar a ser estudada uma greve geral ibérica, em 11 de novembro, que "pare a Península Ibérica por completo".

Outra proposta aprovada, por unanimidade, defendeu "manter a acampada" no Rossio, e realizar assembleias populares "todos os dias" às 19:00, até que vejam satisfeitas as suas reivindicações, principalmente relacionadas com medidas em defesa da habitação.