Delegação sul-coreana conhece experiência do Funchal na gestão do turismo

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, recebeu, esta quinta-feira, nos Paços do Concelho, uma delegação de 26 responsáveis públicos do Estado de Gangwon, na Coreia do Sul, que se encontra na Madeira numa visita de estudo dedicada à administração local e ao desenvolvimento regional.

Durante o encontro, a delegação procurou conhecer a experiência do município nas áreas do turismo sustentável, gestão de destinos e desenvolvimento económico local, manifestando particular interesse nas respostas ao aumento do número de visitantes e aos impactos da actividade turística na cidade.

A valorização dos recursos naturais, culturais e patrimoniais, bem como a articulação entre o turismo e a economia local, estiveram igualmente em destaque.

Segundo a autarquia, a visita permitiu promover a troca de experiências entre dois territórios que partilham desafios relacionados com o turismo e o desenvolvimento regional sustentável.