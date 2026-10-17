Acidente mata 11 pessoas na província moçambicana de Tete

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas num acidente de viação envolvendo um autocarro e um semicoletivo de passageiros no distrito de Changara, província de Tete, centro de Moçambique, anunciaram hoje as autoridades.

O acidente ocorreu cerca das 06:00 locais na Estrada Nacional Número Sete (EN7), na zona de Mazoe, distrito de Changara, e envolveu um autocarro e um semicoletivo de passageiros, segundo um comunicado do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (Inatro).

De acordo com o Inatro, o acidente provocou 11 mortos, incluindo o condutor do semicoletivo de passageiros, além de nove feridos graves e dois ligeiros.

Segundo o instituto, o sinistro ocorreu quando o condutor do autocarro, que seguia no sentido Tete-Changara, tentou efetuar uma ultrapassagem e colidiu com o semicoletivo, que circulava em sentido contrário.

"Como medida cautelar e por haver indícios de culpa grave, o condutor do autocarro de marca Yutong foi detido para averiguações e procedimentos subsequentes", refere o comunicado.

O documento acrescenta que uma equipa conjunta de peritos, incluindo elementos da Polícia de Trânsito, continua a trabalhar no apuramento das causas do acidente, com vista à determinação de responsabilidades.

O Inatro apresentou condolências às famílias das vítimas e apelou ao cumprimento das regras de trânsito e à prudência na condução.

Os acidentes rodoviários constituem uma das principais causas de mortalidade em Moçambique, sendo frequentemente associados ao excesso de velocidade, deficiências mecânicas e degradação de algumas vias de circulação.

O último acidente rodoviário de grande dimensão registado no país ocorreu em 17 de setembro, no distrito de Zavala, província de Inhambane, quando uma viatura de transporte de passageiros colidiu frontalmente com um camião das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), provocando 24 mortos e dois feridos. As autoridades apontaram o excesso de velocidade, deficiências mecânicas e a alegada superlotação do veículo de passageiros entre as causas prováveis do sinistro.

O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) afirmou em 18 de setembro que os acidentes de viação matam mais cidadãos do que qualquer doença no país e apelou ao envolvimento da sociedade na prevenção da sinistralidade rodoviária.

"Morrem mais cidadãos por acidentes de viação do que qualquer doença que temos aqui no país", disse Joaquim Sive, durante o I Fórum Nacional de Segurança Rodoviária, na cidade da Beira, província de Sofala, centro do país.

Segundo o comandante-geral da PRM, os acidentes rodoviários continuam a representar um dos principais problemas de saúde pública em Moçambique, exigindo o reforço das ações de prevenção e consciencialização dos utentes das vias públicas.

Pelo menos 239 pessoas morreram e 1.112 ficaram feridas no primeiro semestre na sequência de 169 acidentes rodoviários em Moçambique, segundo dados divulgados na altura pelo comandante-geral.