Desfile da CGTP arranca em Lisboa com reivindicações pela habitação e melhores salários

A manifestação da CGTP por aumentos salariais e contra o aumento do custo de vida arrancou hoje em Lisboa, após as 15:00, do Cais de Sodré em direção ao Rossio, juntando manifestantes com cartazes em defesa de políticas para a habitação.

O secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Tiago Oliveira, segue à frente da manifestação, segurando com outros sindicalistas uma faixa onde se lê em letras gordas "Mais salário" seguido de outras reivindicações.

O desfile partiu ao som de gritos de ordem "O povo não aguenta, o custo de vida aumenta!", "Não podemos aceitar, empobrecer a trabalhar", "Para o país avançar, salários a aumentar", "Salários de miséria, rendas a subir, o povo não aguenta, está na hora de agir".

A manifestação dirige-se para o Rossio, para onde está convocado um acampamento em defesa das políticas de habitação, a partir das 17:00, com o nome "Não dá mais? Então monta a tua tenda!".

Sob o mote "Mais salário, melhores pensões e serviços públicos | Contra o aumento do custo de vida | Novo rumo para Portugal!", a manifestação da central sindical foi convocada para reclamar aumentos nos salários e nas pensões num contexto de aumento do custo de vida, defender melhores serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a Segurança Social.

Hoje de manhã realizaram-se manifestações com o mesmo objetivo no centro do Porto e em Coimbra.