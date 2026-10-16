EUA destacam números recorde de deportações diárias realizadas pelo ICE

O chefe interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), Tom Homan, anunciou hoje que o país registou números recorde de deportações diárias realizadas por agentes federais, no âmbito de operações conduzidas esta semana.

O ICE "alcançou um recorde esta semana, ao registar o maior número de deportações num só dia desde que o Presidente [norte-americano, Donald] Trump tomou posse", declarou Homan num comunicado.

O responsável, a quem Trump chama "czar da fronteira", indicou também que, embora o ano fiscal ainda não tenha terminado, "no mês passado, o ICE realizou mais deportações do que em qualquer outro mês".

"Desde junho, os números mensais de detenções efetuadas pelo ICE também têm sido mais elevados do que nos meses anteriores, assim como as saídas voluntárias registadas pelo Departamento de Segurança Interna", precisou.

Homan relatou ter estado hoje de manhã com a equipa de Operações Aéreas do ICE em Alexandria "para observar e avaliar as operações de deportação" e ter assistido à partida de um avião "cheio de haitianos" que foram "enviados de volta para casa".

Entre eles, havia "pessoas com antecedentes criminais por agressão agravada, agressão sexual, sequestro e outros crimes", referiu.

"Este Governo deixou claro que temporário significa temporário: portanto, se o seu TPS (Estatuto de Proteção Temporária) expirou, ou se, de outra forma, está no país ilegalmente, aproveite o nosso programa de saída voluntária e regresse ao seu país de origem. Caso contrário, iremos detê-lo e deportá-lo", reiterou Tom Homan, dirigindo-se diretamente aos imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

"Estamos a maximizar as deportações: avançamos a todo o vapor, ao mesmo tempo que expandimos as nossas capacidades para aumentar as deportações além dos atuais níveis recorde, cumprindo a promessa do Presidente, restaurando o Estado de direito e mantendo seguras as nossas comunidades", acrescentou.