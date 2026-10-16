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Desporto

AF Madeira recebe cheque solidário

FOTO ASPRESS/HÉLDER SANTOS
FOTO ASPRESS/HÉLDER SANTOS

A Federação Portuguesa de Futebol, através da Missão Continente e Fundação da Federação Portuguesa de Futebol, entregou à  Associação de Futebol da Madeira um cheque de 2 mil euros, valor que servirá para AF Madeira ajudar organismos de âmbito social. A cerimónia decorreu esta manhã no Continente de São Martinho e contou com a presença do presidente da AF Madeira, Rui Coelho, do director regional do Desporto, David Gomes. A Federação Portuguesa de Futebol esteve representada pela sua CEO  Helena Pires. Domingos Paciência   Ricardo Carriço  e Vasco  Pinho também estiveram a representar a Federação Portuguesa de Futebol neste evento solidário.

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