AF Madeira recebe cheque solidário

A Federação Portuguesa de Futebol, através da Missão Continente e Fundação da Federação Portuguesa de Futebol, entregou à Associação de Futebol da Madeira um cheque de 2 mil euros, valor que servirá para AF Madeira ajudar organismos de âmbito social. A cerimónia decorreu esta manhã no Continente de São Martinho e contou com a presença do presidente da AF Madeira, Rui Coelho, do director regional do Desporto, David Gomes. A Federação Portuguesa de Futebol esteve representada pela sua CEO Helena Pires. Domingos Paciência Ricardo Carriço e Vasco Pinho também estiveram a representar a Federação Portuguesa de Futebol neste evento solidário.