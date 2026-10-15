EB1/PE da Lombada leva inovação e espírito europeu aos Erasmus+ Days

A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, marcou presença na 9.ª edição dos Erasmus+ Days ao participar, esta quinta-feira, na 3.ª edição da Conferência Internacional 'Erasmus Days - Our Stories', organizada pela escola pela Școala Gimnazială 'Ion Gheorghe Duca', em Petroșani, na Roménia.

No encontro, realizado em formato híbrido (presencial e 'on-line'), o estabelecimento de ensino madeirense apresentou o seu percurso sob o mote 'A small school on a big European journey'. Durante a apresentação, foram destacados diversos projectos ligados à área STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática), articulados com ferramentas digitais e metodologias pedagógicas inovadoras que visam reforçar a dimensão intercultural e o desenvolvimento de competências dos alunos.

A conferência reuniu docentes e parceiros de países como Portugal, Turquia, Croácia, Islândia, Grécia, Áustria, Itália e Polónia. Para Rosa Luisa Gaspar, directora da EB1/PE da Lombada, a participação nestas iniciativas permite "partilhar aquilo que fazemos, mas também aprender com outras escolas europeias, estabelecer novas ligações e continuar a criar oportunidades de aprendizagem". A responsável sublinha ainda a ambição do projecto pedagógico: "Somos uma pequena escola, mas queremos que os nossos alunos sintam que fazem parte de uma comunidade europeia muito maior".