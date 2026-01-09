Ministra da Cultura agradece a actriz que ajudou a formar novas gerações
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, agradeceu hoje à atriz Elisa Lisboa, que morreu na quinta-feira aos 81 anos, "por tudo o que deu à cultura portuguesa".
Actriz Elisa Lisboa morre aos 81 anos
A atriz e professora Elisa Lisboa, figura com uma longa carreira no teatro, cinema e televisão, morreu na noite de quinta-feira, aos 81 anos, anunciou hoje a Casa do Artista.
"Morreu a atriz Elisa Lisboa, o rosto de inúmeras personagens marcantes. Habituámo-nos a vê-la na Televisão e no Cinema, mas foi pelo Teatro que começou. Ajudou a formar novas gerações na sua longa carreira. Por tudo o que deu à Cultura portuguesa, obrigada", escreveu a ministra na sua conta no X.
"Partiu ontem à noite a atriz Elisa Lisboa", pode ler-se numa publicação nas redes sociais da Casa do Artista, que lembra a extensa carreira da atriz, iniciada no Teatro Experimental de Cascais (TEC) em 1967.
A antiga professora da Escola Superior de Teatro e Cinema fez parte do elenco de filmes como "Coisa Ruim", de Tiago Guedes e Frederico Serra, e "Axilas", de José Fonseca e Costa, enquanto na televisão passou por "Morangos com Açúcar", "Podia Acabar o Mundo", "Meu Amor", "Doce Tentação" e "A Impostora", entre outras.
Depois do TEC, passou por companhias como a Rey Colaço-Robles Monteiro, onde fez "Hedda Gabler", de Ibsen, e "O Duelo", de Bernardo Santareno, ainda antes do 25 de Abril, a que se seguiu um extenso percurso com o Grupo Teatro Hoje, o Teatro da Graça, que ajudou a fundar.
Com essa companhia interpretou peças como "A Gaivota", de Tchekov, "Uma Abelha na Chuva", de Carlos de Oliveira, e "As Lágrimas Amargas de Petra von Kant", de Fassbinder.
Sobre esta última peça, em 1986 no Teatro da Trindade, em Lisboa, escreveu o crítico Tito Lívio que foi a mais "sublime interpretação" de Elisa Lisboa, no papel daquela "figura muda de palavras, presença inquietante, sombra não submissa embora o pareça, da protagonista, Petra von Kant".
"Em todos os campos de ser atriz, acho que 80% é técnica, depois há uns 10% que é ter uma boa voz e qualidades para representar e outros 10% é ter o talento e a inteligência para pegar nisto tudo e fazer qualquer coisa. Depois, há 1% que sai fora destes 100% que é aquela coisa que espero sempre que chegue, que é a faísca, que o meu anjo da guarda faça assim, toc", disse a atriz numa entrevista à RTP em 2012.