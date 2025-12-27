Reino Unido lança programa para jovens de ano sabático no serviço militar

O Reino Unido vai lançar, em 2026, um programa de um ano de experiência remunerada e de formação nas Forças Armadas para jovens finalistas do ensino secundário, anunciou hoje o Ministério da Defesa britânico.

O programa, em regime de "gap year" (ano sabático, em português), vai permitir aos jovens experimentar o serviço militar, com cursos de formação personalizados, "concebidos para dotar os jovens das competências e qualidades necessárias para o sucesso, quer na vida militar, quer na vida civil".

Numa nota publicada no 'site' oficial, o Governo britânico adianta que na primeira edição, cujo recrutamento deverá arrancar no início de 2026, serão disponibilizadas 150 vagas.

Os jovens terão formação no Exército, Marinha Real e Força Aérea Real, onde receberão instrução básica e possibilidade de experiência de vida no mar.

Inspirado num programa semelhante das Forças de Defesa Australianas, o programa integra a estratégia do Governo britânico de uma abordagem de defesa que envolva toda a sociedade.

"Numa altura em que os jovens discutem o seu futuro, quero que as oportunidades nas nossas Forças Armadas façam parte dessa conversa", sublinhou o ministro da Defesa, John Healey, numa publicação na rede social X.

O anúncio do programa de "gap year" surge na sequência de um "apelo à mobilização" do chefe das Forças Armadas, Richard Knighton, que destacou a necessidade de uma resposta de toda a nação perante um mundo cada vez mais volátil e incerto.

Em função da adesão, o executivo admite alargar a iniciativa até mil jovens.