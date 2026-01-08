Associação Xarabanda lança coleção com mais de 1.000 músicas tradicionais da Madeira

A Associação Musical e Cultural Xarabanda apresenta hoje, no Funchal, uma coleção de sete volumes sobre a música tradicional madeirense dos últimos 45 anos, que inclui as partituras e as letras de mais de 1.000 canções, como já noticiado na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da associação, Rui Camacho, responsável pela edição da coleção, designada "Música Tradicional Madeirense: 45 anos a registar a alma musical da Madeira", salientou que este trabalho de recolha e elaboração começou em 1981, culminando agora com sete volumes que contemplam a história e as canções tradicionais madeirenses.

Trata-se de um trabalho pormenorizado, "com mais de 1.000 canções", categorizadas em vários grupos: trabalho, entretenimento, religioso e populares, referiu.

Rui Camacho salientou que a coleção de sete livros, além de partituras e letras, contempla textos de contextualização da música tradicional, vários arquivos, destacando que inclui também "um aspeto muito interessante que não é comum nestas publicações, que são as edições em disco".

As obras contaram com o apoio do Governo Regional da Madeira para a edição e de várias Câmaras Municipais da região.

Esta coleção, cuja coordenação científica é da responsabilidade do antropólogo Jorge Torres, é hoje lançada e apresentada no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa iniciativa que contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Elsa Fernandes.

Os volumes estarão disponíveis para consulta em várias bibliotecas da região e na própria Associação Xarabanda.