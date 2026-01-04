Kamala Harris condena acção imprudente que não torna EUA mais seguros

A antiga vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, adversária do atual Presidente, Donald Trump, afirmou hoje que a intervenção na Venezuela não torna a América mais segura e forte e foi uma ação imprudente, além de ilegal.

"O facto de Maduro ser um ditador brutal e ilegítimo não muda o facto de que esta ação foi tão ilegal quanto imprudente", afirmou Kamala Harris, numa mensagem na rede social X.

A antiga vice-presidente dos Estados Unidos considerou que "as ações de Donald Trump na Venezuela não tornam a América mais segura, mais forte ou mais acessível". "Já vimos este filme antes: guerras por mudança de regime ou por petróleo", disse.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Nicolás Maduro e a mulher foram transportados para Nova Iorque e o ex-presidente vai comparecer na segunda-feira num tribunal em Manhattan, no âmbito de acusações de "narcoterrorismo".

A vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodriguez, assumiu a presidência interina do país.

A comunidade internacional divide-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter "implicações preocupantes" para a região.