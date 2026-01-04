Estados Unidos levantam restrições de voo nas Caraíbas

Os Estados Unidos indicaram hoje de madrugada que as restrições ao espaço aéreo nas Caraíbas, implementadas no sábado na sequência do ataque de Washington à Venezuela, foram levantadas a partir das 05:00 TMG (a mesma hora em Lisboa).

"Os voos podem ser retomados. As companhias aéreas estão informadas e irão atualizar em breve os seus horários", anunciou o secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, na conta pessoal na rede social X.

No sábado, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos restringiu o espaço aéreo nas Caraíbas e na Venezuela "em apoio ao Departamento da Guerra", segundo o secretário dos Transportes, e para "garantir a segurança do público nos voos".

Espaço aéreo da Venezuela sem aviões De acordo com os dados do Flightradar24 o espaço aéreo da Venezuela está completamente 'limpo'.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra vários pontos do território venezuelano, incluindo a capital, Caracas, e capturaram o Presidente, Nicolás Maduro, e respetiva mulher, Cilia Flores.

Posteriormente, ambos foram transferidos por via marítima e aérea para Nova Iorque, onde irão enfrentar um processo judicial por alegado tráfico de droga, entre outras acusações.

Nicolás Maduro deverá ser levado ainda hoje para Nova Iorque O Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deverá chegar hoje a Nova Iorque, no mesmo dia em que foi capturado em Caracas por militares dos Estados Unidos, depois de uma paragem na base de Guantánamo, em Cuba.

As principais companhias aéreas norte-americanas foram obrigadas a cancelar centenas de voos nas Caraíbas. As restrições afetaram empresas como a American Airlines, a Delta Air Lines, a JetBlue, a Southwest Airlines e a United Airlines.

A JetBlue indicou que teve de cancelar pelo menos 215 voos devido ao encerramento do espaço aéreo para utilização por aeronaves militares.

O destino mais afetado foi Porto Rico. Pelo menos 357 voos foram suspensos no Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, o principal da ilha.

Em Aruba, parte do Reino dos Países Baixos, foram cancelados outros 89 voos, muitos deles da companhia aérea neerlandesa KLM.