Aquecimento histórico A temperatura média da água do mar na Madeira subiu acima de 1º C nas últimas três décadas. Biólogo marinho alerta para impactos de fenómeno que está a atrair mais espécies tropicais. Depressão Joseph obriga a encerrar acessos no litoral e complica navegação. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 28 de Janeiro.

Outros destaques:

Governo estuda transladação de capela secular Câmara da Calheta procura terrenos adequados para a eventual reconstrução

"Jéssica e Madalena" foram esquecidas por Marcelo "Temos de condecorar o mérito e não a modalidade popula", defende o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro

Chico da Tina traz irreverência e sátira ao Summer Opening

E, por fim, Dezembro fraco na contratação pública Há 6 anos que não havia um mês com tão poucas adjudicações. Valor das obras nem chegou a 4 milhões.

