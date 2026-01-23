Ouvir é um gesto simples, mas profundamente transformador. É um ato de respeito, de humanidade e de verdadeira responsabilidade política. Num mundo onde tantas vozes se levantam ao mesmo tempo, onde a pressa e o ruído tomam conta do espaço público, ouvir tornou-se quase um ato de coragem. No entanto, é na escuta atenta que nasce a decisão justa e consciente.

Sempre acreditei que não se deve formar uma opinião sem antes ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir diferentes perspetivas, ouvir quem concorda e quem discorda. Ouvir mais do que falar, compreender antes de responder. Gosto de escutar o que os outros têm para dizer, perceber as suas preocupações, os seus receios e também as suas esperanças. Só assim é possível tirar verdadeiro proveito dessa partilha e decidir com consciência tranquila. Quem não ouve, decide sozinho. E quem decide sozinho, corre o risco de falhar com aqueles que representa.

Na atual gestão do Município de São Vicente, ouvir é um princípio que guia a nossa ação. Antes de qualquer decisão final, ouvimos, dialogamos, discutimos e ponderamos, valorizando cada contributo, por mais pequeno que seja. Ao longo da minha vida, sempre procurei escutar diferentes pontos de vista antes de tomar decisões importantes, e essa postura acompanha-me agora nesta caminhada política. As decisões que tomamos não são números nem papéis; têm impacto real na vida das pessoas, das famílias e da nossa terra.

Os vicentinos merecem que cada decisão seja tomada com cuidado, respeito e responsabilidade. Merecem que tudo o que é decidido seja ponderado e avaliado para que o impacto na vida de cada um seja positivo. Não queremos arrependimentos nem constrangimentos causados por decisões precipitadas ou mal fundamentadas. Em São Vicente, os eleitos e eu, pessoalmente, assumimos a responsabilidade de ouvir e, em consciência, tomar a decisão que melhor serve o nosso concelho e o futuro de todos.

O novo executivo foi eleito democraticamente pelos vicentinos e sabe que é do povo e para o povo. Aqui, ninguém é colocado de parte por pensar diferente. Todas as opiniões contam. Todos merecem ser ouvidos. A democracia pratica-se ouvindo, respeitando e valorizando cada cidadão. Nem todas as propostas poderão ser implementadas, mas todas serão analisadas com seriedade, respeito e sentido de responsabilidade.

Ouvimos todos: independentemente da força política, religião, orientação sexual, cor ou origem. Queremos uma terra para todos e de todos, onde cada pessoa se sinta integrada, respeitada e valorizada. Uma terra harmoniosa, inclusiva e participativa. Porque São Vicente é de todos, ninguém é dono de tudo. O nosso caminho faz-se a ouvir, a respeitar e a construir juntos, com o coração e a mente abertos para o futuro.