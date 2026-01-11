A comissão regional de Apoio à candidatura presidencial de Catarina Martins esteve esta manhã em contactos com a população da Nazaré, onde alertou para a urgência de defender o serviço público de saúde e sublinhou a importância das eleições presidenciais como factor de equilíbrio político.

Em declarações durante a iniciativa, afirmou que "o país vive uma verdadeira emergência no serviço público de saúde", defendendo que "é fundamental travar a degradação acelerada do SNS e garantir o direito constitucional de todos os portugueses ao cuidado e à saúde".

A comissão destacou ainda o perfil de Catarina Martins, considerando que "Portugal precisa de uma Presidente da República que conheça o território nacional, do interior às ilhas, e que compreenda as diferentes dificuldades vividas pelas populações". Disse ainda que a candidata “conhece profundamente os problemas do Serviço Nacional de Saúde, bem como as carências apontadas pelos seus profissionais”.

Nas críticas dirigidas ao actual Governo, a comissão acusou o executivo da Aliança Democrática de seguir "uma agenda radical e altamente ideológica", afirmando que esta opção política, "com o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega, está a destruir o serviço público de saúde e a entregá-lo aos fortíssimos lobbies privados da doença".

Para os apoiantes da candidatura, Catarina Martins será "uma aliada intransigente dos portugueses na defesa do seu direito constitucional à saúde" e "um travão necessário às opções políticas que colocam em causa um dos pilares do Estado social".