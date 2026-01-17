Nasser Al-Attiyah vence Dakar nos automóveis
O piloto qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider) venceu hoje a competição dos automóveis na 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputou na Arábia Saudita.
Al-Attiyah, que partiu para esta derradeira etapa em redor de Yanbu, de 105 quilómetros cronometrados, com 16.02 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Nani Roma (Ford Raptor), venceu o Dakar com 09.42 minutos de avanço.
Este é o sexto triunfo do piloto qatari, que na véspera igualou Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen com 50 triunfos em etapas, e já tinha vencido em 2011 (VW), 2015 (Mini), 2019, 2022 e 2023 (com a Toyota), fazendo da Dacia o 14.º construtor a vencer o rali.