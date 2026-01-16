Cotrim confiante na passagem à segunda volta apesar dos "ataques brutais"

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo avisou hoje que, apesar das dificuldades e "dos ataques brutais" de que foi alvo, ninguém o vai parar e vai conseguir passar a uma eventual segunda volta.

"Apesar de, ao princípio, só nós acreditarmos, apesar das dificuldades que fomos tendo e apesar dos ataques brutais esta candidatura vai conseguir chegar à segunda volta", afirmou o também eurodeputado no jantar de encerramento de campanha numa unidade hoteleira em Braga.

Perante uma sala com cerca de 350 apoiantes, que o ia interrompendo com aplausos, o antigo líder da Iniciativa liberal (IL) recordou que a sua candidatura "já fez história" na campanha eleitoral apesar de ter menos meios, menos dinheiro, menos eleitorado inicial e menos cobertura mediática.

"E, mesmo assim, vai conseguir chegar à segunda volta", apontou enquanto gritavam "Portugal, Portugal, Portugal".

A dois dias das eleições presidenciais, que vão escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, Cotrim Figueiredo, apoiado pela IL, lembrou que "chegou a hora de escolher e a hora de escolher em consciência".

No domingo, os portugueses farão uma escolha sobre algo que é simples e, no entanto, "absolutamente crucial", por isso, pediu a mobilização do eleitoral, apelo que tem vindo a fazer diariamente.

Este domingo decide-se quem passa à segunda volta e, isso, "não é coisa pouca", assinalou.

"Querem ou não que algo mude em Portugal?", questionou para, de seguida, advertir que quem quer mesmo mudar só pode votar em si.

"Foi uma campanha positiva, feita com alegria, com confiança, com verdade e com otimismo. Mobilizou portugueses de todas as idades, de todas as condições sociais, de todos os partidos e de todas as regiões", contou.

Considerando que Portugal está pronto para mudar, Cotrim Figueiredo, visivelmente entusiasmado, considerou que já ninguém consegue negar que a sua candidatura trouxe algo novo à vida política portuguesa.

"Não por instruções ou orientações de ninguém, mas pela vossa decisão livre. Vocês apareceram", frisou.

Insistindo na mensagem, Cotrim Figueiredo, que tinha na sala o vice-presidente da Assembleia da República Rodrigo Saraiva, e os deputados da IL Joana Cordeiro e Miguel Rangel, avisou que cada voto conta, pesa e deixa marca.

"No domingo, quando saírem de casa lembrem-se disto, não vão apenas votar por vocês, vão votar pelos vossos filhos e pelo vosso país", disse, ao som da música dos Queen `Don´t Stop Me Now´ [Não me parem agora].