Mendes pede que não votem na hesitação ou em quem esteve "em silêncio"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes pediu hoje aos eleitores indecisos ou que ainda têm dúvidas que não votem "na hesitação" e em quem esteve "em silêncio" nos últimos anos, numa referência implícita ao adversário António José Seguro.

No comício de encerramento da campanha do candidato apoiado por PSD e CDS-PP, na Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos -- com cerca de 150 lugares sentados, mas com muitas pessoas de pé -, Mendes quis falar sobretudo para os que ainda não decidiram o seu voto no próximo domingo.

"A primeira coisa essencial é não votar na hesitação, na indecisão, não votar em candidatos que, por serem demasiado passivos, não acrescentam muito ao futuro de Portugal", afirmou.

O antigo líder do PSD pediu aos eleitores que votem no candidato com "mais provas dadas", lembrando que emitiu opiniões sobre todas as matérias no seu comentário televisivo na SIC durante 12 anos.

"Enquanto uns falavam aos berros ou outros primavam pelo silêncio e por estarem calados eu estive lá a emitir uma opinião, a defender os mais frágeis e vulneráveis", assegurou, numa referência implícita ao candidato apoiado pelo PS, que esteve fora da vida política e pública nos últimos anos.