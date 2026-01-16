Ministério Público francês investiga outras potenciais vítimas do ex-marido de Gisèle Pelicot

O Ministério Público francês está a investigar o "percurso criminal" do ex-marido de Gisèle Pelicot, principal condenado no mediático caso das violações de Mazan, indicou hoje a procuradoria, contactada pela AFP.

As investigações sobre este "percurso criminal", destinadas a identificar outras potenciais vítimas, foram desencadeadas na segunda-feira, precisou o Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris, , confirmando uma informação da rádio privada RTL.

Dominique Pelicot foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por ter drogado a sua mulher, Gisèle, para a violar e a entregar a dezenas de desconhecidos na casa do casal, em Mazan, entre 2011 e 2020.

Além da condenação pelas violações da ex-mulher, em Mazan, Dominique Pelicot está indiciado por dois crimes que estão a ser investigados: uma violação seguida de homicídio em Paris, em 1991, e uma tentativa de violação em Villeparisis, a leste de Paris, em 1999.

No segundo processo, admite parcialmente os factos, após ter sido identificado através do ADN, mas nega qualquer envolvimento na violação e no homicídio de 1991.

Embora não tenha sido encontrada qualquer prova de ADN neste último caso, os 'modus operandi' das duas situações apresentam semelhanças.

"Congratulo-me com a abertura desta investigação, mas estranho que não tenha sido feita há mais tempo", reagiu à AFP a advogada Florence Rault, representante das partes civis nos dois casos.

"Gostaria que estes processos avançassem, quando estão abertos há dezenas de anos", acrescentou, lembrando que Dominique Pelicot foi constituído arguido em 2022 e que, desde então, já se passaram quatro anos.