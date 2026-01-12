Cotrim Figueiredo nega ter assediado ex-assessora parlamentar da IL

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo garantiu hoje que é "absolutamente e completamente falsa" a denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) e que vai avançar com uma queixa-crime.

"Houve conhecimento dessa denúncia de ontem [domingo] e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora [ex-assessora da IL] pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação", afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas, depois de confrontado com uma publicação no Instagram de uma ex-assessora parlamentar da IL, através da qual diz ter sido vítima de assédio sexual.

Apesar da insistência, o candidato, apoiado pela IL, repetiu, várias vezes, que a denúncia é "completamente falsa", motivo pelo qual está de "consciência absolutamente tranquila".

"É claro da minha parte que é completamente falsa essa alegação. Ficou claro?", questionou.

E desafiou: "Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora".

Visivelmente abalado, o antigo líder da IL afirmou que há política, há política suja e, depois, "há isto que ainda é abaixo disso".

No final de uma visita à UBIMedical na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, naquela que foi a última ação de campanha do dia, e questionado sobre a quem se estava a referir quando falou em política suja, Cotrim Figueiredo encorajou os jornalistas a descobrirem.

"É absolutamente inadmissível e não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira e, isto, só acontece porque, de facto, há gente com medo e com surpresa de eu estar a crescer", considerou.

Cotrim Figueiredo vincou que não o vão amedrontar porque esta acusação, nesta altura da campanha eleitoral, "não é por acaso".

Numa declaração distribuída aos jornalistas, Cotrim Figueiredo escreveu que à medida que se aproxima o dia das eleições surgem "os esperados ataques a uma candidatura que tem vindo em crescendo, vinda de fora dos partidos do sistema e que preocupa os interesses instalados, dentro e fora dos corredores do poder".

Dizendo que estes ataques afetam não apenas a sua candidatura como a sua idoneidade, o ex-líder da IL frisou que a "calúnia que circula sobre o seu alegado comportamento é totalmente destituída de fundamento".

"Apelo a que estas acusações baixas, vis e torpes não nos distraiam do essencial: Votar por uma visão de um Portugal melhor, maior e mais moderno assente na cultura, no conhecimento e no crescimento", concluiu.