Rui Moreira diz que Cotrim tem "dois amores", um dia Ventura, no outro Montenegro

O mandatário nacional de Luís Marques Mendes considerou hoje que Cotrim Figueiredo tem "dois amores", um dia André Ventura, no outro Luís Montenegro, e considerou "grave" que um candidato presidencial "se engane naquilo que quer para os portugueses".

"Há outras campanhas, nomeadamente a Iniciativa Liberal, em que dizem que têm dois amores e que em nada são iguais. Um dia querem Ventura, no dia seguinte querem Montenegro", afirmou Rui Moreira, que discursava num comício improvisado durante uma arruada em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

O mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes a Presidente da República considerou que "nada acontece por acaso".

"Podem ser duas opções. Pode ter sido um engano, mas se é um engano, é grave que alguém que quer ser Presidente da República se engane naquilo que quer para os portugueses, naquilo que quer para as eleições", criticou.

O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto apontou que pode também ter acontecido que alguém disse a João Cotrim Figueiredo que "cometeu um grande erro" e aconselhou o também candidato presidencial a dar "o dito por não dito".

"Nós só temos um amor", salientando, dizendo não ter dúvidas de que "no domingo Luís Marques Mendes vai ser eleito Presidente".

O candidato presidencial apoiado pela IL apelou hoje publicamente a Luís Montenegro que recomende ao PSD o voto na sua candidatura para evitar que André Ventura ou António José Seguro cheguem à Presidência da República.