Acusações de corrupção a alto nível no Chipre "não são uma coincidência", segundo um ministro

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Chipre considerou ontem que um vídeo que acusa a nação insular de corrupção a altos níveis constitui uma tentativa deliberada de desestabilizar o país num momento em que assume a presidência da União Europeia.

"O momento em que este vídeo surge (...) não creio que seja uma coincidência", disse à imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Constantinos Kombos.

O vídeo, publicado na rede social X a 08 de janeiro, uma semana depois de Chipre ter assumido por seis meses a presidência da UE, alegadamente mostra dirigentes a discutir como contornar a legislação sobre financiamento de campanhas eleitorais.

No documento, os responsáveis políticos referem a utilização de dinheiro em espécie para ultrapassar o limite de um milhão de euros de despesas para uma campanha presidencial.

O chefe de gabinete do presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, o conhecido político Charalambos Charalambous, apresentou a demissão perante a expectativa de uma investigação sobre as acusações, e a primeira-dama Philippa Karsera deixou o cargo de diretora de uma associação apoiada pelo Estado, invocando ataques nas redes sociais contra a sua família.

O governo cipriota nega qualquer ação ilegal e as autoridades do país estão a investigar, para determinar se o vídeo resulta de uma "atividade híbrida" dirigida contra o país e se o seu conteúdo indicia infrações penais.

"Em nenhuma circunstância a nossa política externa será ditada por tais esforços, nem por quem quer que os esteja a promover", acrescentou Kombos.

Ao anunciar a sua demissão na segunda-feira, Charalambous afirmou que as imagens em questão foram editadas de forma enganosa, com sequências montadas uma após a outra sobre uma banda sonora dramática e uma narração, o vídeo foi publicado por uma conta na rede social X que se apresentava como pertencente a uma "investigadora, analista e docente independente" chamada Emily Thompson.

Mas nenhuma pessoa correspondente a essa descrição pôde ser identificada e a conta contém sinais evidentes de ser falsa, incluindo uma atividade constituída de republicações aleatórias usando uma prosa repetitiva.

Kombos também destacou que o Chipre congelou mais de mil milhões de euros em ativos russos. "Diversificámos o modelo económico, o modelo bancário, bem como a composição da defesa do país", sustentou, afirmando que o Chipre tinha-se "alinhado" com as 19 rondas de sanções da UE impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

Os partidos da oposição exigiram que o governo apresentasse provas para refutar as acusações do vídeo, apelando à total transparência e responsabilização.