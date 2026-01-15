Áustria reduz IVA nos produtos alimentares essenciais

O Governo da Áustria decidiu baixar para menos de 5% a taxa de IVA aplicada aos produtos alimentares essenciais, como leite, pão e massa, para tentar combater a inflação, que atingiu 3,8% em dezembro.

A medida, que vai ser aplicada a partir de 01 de julho, terá um custo anual aproximado de 400 milhões de euros, valor que será financiado através de um imposto sobre os plásticos não recicláveis.

O executivo vai ainda aplicar uma taxa sobre as encomendas provenientes de países fora da União Europeia (UE).

Manteiga, leite, pão, ovos, massa e batatas são alguns dos produtos que vão passar a ter IVA (Imposto sobre o valor Acrescentado) reduzido.

A Associação Comercial Austríaca já prometeu repercutir a redução do IVA no preço dos alimentos.