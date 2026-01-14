Portugal nomeia novo embaixador em Caracas

Portugal vai ter um novo embaixador na Venezuela. Manuel Frederico Pinheiro da Silva foi nomeado Embaixador de Portugal em Caracas, sucedendo a João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, numa decisão tomada pelo Presidente da República sob proposta do Governo.

A mudança na chefia da missão diplomática portuguesa em Caracas ocorre num momento de elevada instabilidade política e social na Venezuela, marcado por forte incerteza institucional e por um agravamento das dificuldades sentidas pela população.

A comunidade portuguesa e luso-descendente, uma das mais significativas no país, já se encontrava fragilizada por este contexto prolongado de crise, acompanhada de perto pela diplomacia nacional e pela rede consular portuguesa.

O que é estranho é que, no meio desta confusão política e institucional, se avance para uma mudança de embaixador, num momento em que a continuidade na liderança diplomática poderia ser vista como um factor de estabilidade e previsibilidade, sobretudo para a comunidade portuguesa residente.

João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago cessa funções após um período marcado por exigentes desafios consulares e diplomáticos, num quadro de instabilidade prolongada na Venezuela, em que a representação portuguesa teve de responder a situações de elevada complexidade.

Com esta nomeação, Portugal confia a Manuel Frederico Pinheiro da Silva a liderança da missão diplomática em Caracas, atribuindo-lhe a responsabilidade de proteger os interesses nacionais, assegurar o acompanhamento político da situação venezuelana e garantir proximidade e resposta à comunidade portuguesa no país.