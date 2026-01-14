"Não se deixem embalar pelas sondagens", pede Ventura

O candidato presidencial André Ventura apelou hoje aos seus apoiantes para que "não se deixem embalar pelas sondagens", num discurso em que também acusou os antigos Presidentes Marcelo, Cavaco, Soares e Sampaio de nunca terem colocado "os portugueses primeiro".

"Queria repetir o apelo: não se deixem embalar pelas sondagens, temos que sair e votar no domingo", avisou o também presidente do Chega, após uma arruada que percorreu a rua de Santa Catarina, no Porto, e terminou na praça da Batalha, com um pequeno comício.

Ventura manifestou-se convicto de que "não há ninguém que vá votar" em si no domingo "que queira manter tudo na mesma".

"A Cavaco sucedeu Marcelo, antes tivemos Sampaio, Soares, tivemos um conjunto de pessoas que nunca foram capazes de colocar os portugueses em primeiro lugar, os homens e mulheres comuns em primeiro lugar", criticou.

O candidato a Belém e presidente do Chega afirmou que o primeiro lugar nas recentes sondagens significam que o país "está a acordar" e quer "romper com o sistema".

"Vou dizer isto porque acho mesmo que é o que vocês querem: eu não deixarei pedra sobre pedra deste sistema corrupto que temos em Portugal", disse, altura em que foi aplaudido pelos presentes.