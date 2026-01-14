Nova sondagem mantém tudo em aberto

Há uma nova sondagem a entreter as cinco candidaturas com hipóteses de passagem à segunda volta. Desta feita trata-se do barómetro da Intercampus para Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’ que dá André Ventura como o candidato melhor posicionado e que põe Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo na luta pela segunda vaga.

No estudo publicado esta tarde, o candidato apoiado pelo Chega lidera as intenções de voto, com 18,6%, seguido de Marques Mendes, com 15,3%, que cai ligeiramente face ao mês passado e é agora seguido mais de perto pelo liberal Cotrim de Figueiredo, com 14,3%.

António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo estão praticamente empatados, com 12,5% para o socialista e 12,3% para o almirante.

Tendo em conta a margem de erro da sondagem, que é de 3,5%, e considerando os intervalos das intenções de voto dos cinco principais candidatos, Ventura, Mendes, Cotrim, Seguro e Melo sobrepõem-se entre si, não havendo qualquer candidato estatisticamente isolado dos restantes.

A somar a esta incerteza entra a proporção de indecisos, que duplicou face ao barómetro de Dezembro. Quase um em cada cinco inquiridos (19,6%) diz agora que não sabe ainda em quem votar.