Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo considerou hoje que as críticas de Luís Marques Mendes demonstram preocupação por a sua candidatura estar a crescer e a dele a enfraquecer.

"Demonstra alguma preocupação, que eu compreendo, porque, de facto, a minha candidatura está a ir em crescendo e a de Marques Mendes não está", afirmou o também eurodeputado, no final de uma visita à fábrica Nelo Kayaks em Vila do Conde, no distrito do Porto.

Na quinta-feira, Marques Mendes criticou propostas de Cotrim de Figueiredo por falta de "consciência social" referindo-se, em concreto, à privatização da Caixa Geral de Depósitos -- que considerou "uma loucura em momento de crise" -- ou uma taxa única de IRS.

"Quando há alguém que repete à exaustão que o Presidente da República não tem funções executivas e escolhe para criticar medidas que eu defendi enquanto estava em funções que eram, de facto, executivas, mostra que já não há mais nada a criticar", apontou.

Além das críticas de Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, Cotrim Figueiredo, questionado sobre o facto do ex-primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho ainda não ter manifestado publicamente apoio a um dos candidatos na corrida a Belém, considerou que a "ausência de apoio de alguém que foi presidente do PSD é em si própria uma manifestação de vontade".

"Eu entendo os motivos pelos quais seja mais conveniente a Pedro Passos Coelho não se pronunciar nesta altura e, repito, a não pronuncia é ela própria uma tomada de posição", insistiu.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal entende que alguém que não se considera totalmente fora da vida política ativa não queira, nestas eleições presidenciais, tomar uma posição clara.

Assumindo, uma vez mais, que gostaria de ter o apoio público de Passos Coelho, embora não tenha esperança que isso aconteça, Cotrim Figueiredo duvida, no entanto, que esse apoio, por si só, garantisse a sua passagem à segunda volta.

"Não sei, eu não sou grande adepto de endossos e apoios serem decisivos ou determinantes. Todos juntos talvez, um único só, não", assinalou.

Durante a visita à fábrica, guiado pelo proprietário Manuel Ramos, antigo atleta de canoagem, onde este dizia ter 180 trabalhadores, Cotrim Figueiredo, que na quinta-feira visitou uma fábrica de velas, referiu-se a esta como mais um exemplo de sucesso no país.

"É mais um exemplo de um sucesso que não nasceu de uma vantagem, de um privilégio especial à nascença, mas da cabeça de um homem que, como atleta, viu necessidade de desenhar os seus próprios barcos", concluiu.