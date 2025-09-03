Manutenção de elétrico assegurada "escrupulosamente"

O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, afirmou hoje que a manutenção do elétrico que descarrilou em Lisboa fazendo 15 mortos, foi assegurada "escrupulosamente".

Em declarações aos jornalistas junto ao local do acidente, no centro de Lisboa, o presidente da Carris afirmou que há 14 anos que a manutenção do Elevador da Glória é assegurada por uma empresa externa, e que está em curso um inquérito para apurar se se tratou de um problema de manutenção.

"O protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado", afirmou Brito Bogas, sublinhando que a última manutenção geral do Elevador da Glória foi feita em 2002, realizando-se de quatro em quatro anos, mas que o plano prevê também manutenção semanal e mensal e inspeções diárias, que foram realizadas.