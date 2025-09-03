Marítimo e bicampeão Sporting medem forças

O Marítimo da Madeira Andebol SAD recebe, esta tarde, a partir das 18h30, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, o bicampeão Sporting, em jogo a contar para a estreia oficial de ambas as equipas na fase regular da I Divisão em Andebol masculino.

Três dias depois da deslocação à Dinamarca, onde perdeu por 38-25 frente ao SAH Aarhus, em jogo da pré-eliminatória da Liga Europeia EHF, a forma formação madeirense tem pela frente mais um duro desafio frente ao Sporting, que além de procurar esta temporada o tricampeonato, é uma equipa que tem sido sempre superior aos 'verde-rubros' nos duelos da I Divisão.

Assim, os andebolistas comandados por Paulo Figaldo procuram, nestes primeiros encontros, fazer crescer a equipa, que na época passada conquistou um brilhante quinto lugar na classificação final.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Assembleia Municipal, onde será discutida a Suspensão do AL no Funchal, na Sala da Assembleia Municipal – Edifício dos Paços do Concelho

- 10h30 às 16h00 - Blandy’s Wine Festival 2025, no Blandy’s Wine Lodge

- 15h00 - Reunião Geral de Abertura do ano lectivo, com a presença de Jorge Carvalho, no Ginásio - Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche D.ª Lucinda Andrade -

Rua da Escola n.º 2, Sítio do Passo - São Vicente

- 15h00 - Partido Nova Direita realiza iniciativa política, na rotunda da Leroy Merlin

- 16h30 - Inauguração da Exposição 'Just a Wink' de Ingelore Kreienborg, com a presença de Miguel Albuquerque, na Quinta Magnólia - Centro Cultural

- 18h00 às 23h30 - Expo Porto Santo

- 18h30 - ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, promove sessão pública para apresentação do seu modelo cooperativo e das condições de adesão para os interessados em aceder a habitação a custos controlados na Região, no Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

CURIOSIDADES:

- Dia de São Gregório;

- Este é o ducentésimo quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 119 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1189 - Coroação do rei inglês Ricardo Coração de Leão, na Abadia de Westminster.

1513 - Azamor é conquistada pelas forças de D. Jaime, Duque de Bragança.

1539 - São aprovados os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de Loyola ao Papa Paulo III.

1649 - Morre, aos 44 anos, em Milão, o infante D. Duarte, irmão de D. João IV.

1758 - Atentado contra o rei D. José, na origem da execução dos Távoras.

1759 -- É promulgada a "Lei dada para a proscrição, desnaturalização e expulsão dos regulares da Companhia de Jesus, nestes reinos e seus domínios".

1960 - Lançamento da primeira pedra da Igreja da Memória, na Ajuda, em Lisboa.

1783 - Assinatura do Tratado de Paris, entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que põe termo à Guerra da Independência da América do Norte.

1883 - Nasce o historiador António Sérgio, autor de "O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares" e "Interpretação da História de Portugal".

- Morre, aos 64 anos, o escritor e dramaturgo russo Ivan Sergeyevich Turgenev, cujas principais obras incluem a coleção de contos A Sportsman's Sketches (1852) e os romances Rudin (1856), Home of the Gentry (1859), On the Eve (1860) e Fathers and Sons (1862).

1884 - Inauguração do Casino da Figueira.

1939 - II Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha, dois dias depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.

- II Guerra Mundial. Registam-se as primeiras baixas do conflito, o paquete britânico Athenia é afundado por um Submarino alemão causando 112 vítimas mortais.

1944 - II Guerra Mundial. Forças aliadas libertam Bruxelas.

1962 -- Morre, com 67 anos, o poeta e pintor vanguardista norte-americano Edward Estlin Cummings, E. E. Cummings.

1967 -- Suécia: Dagen H (Dia H), mais conhecido por Högertrafikomläggningen ("O desvio do tráfego para a direita"), dia em que o tráfego passou do lado esquerdo para o lado direito das vias. A letra H é a abreviatura de Högertrafik,"tráfego pela direita".

1971 -- Independência do Qatar.

1976 - Cessa a publicação do Jornal do commercio, lançado a 17 de outubro de 1853.

- A sonda espacial norte-americana da NASA Viking 2 aterra em Marte, enviando para terra as primeiras fotografias a cor do planeta.

1978 -- Início do pontificado do Papa João Paulo I, Albino Luciani, nascido em Canale d'Agordo, Itália.

1979 - Fidel Castro inaugura em Havana a cimeira do Movimento Não Alinhado.

1984 - Morre, com 63 anos, o poeta Raul de Carvalho, autor de As Sombras e as Vozes.

1991 -- Morre, com 94 anos, o cineasta norte-americano de origem italiana Francesco Rosario Capra, Frank Capra, realizador de "Peço a Palavra", "Do Céu Caiu Uma Estrela" e "Não o Levarás Contigo". Foi galardoado com três Óscares.

1992 - Os 39 países membros da Conferencia sobre desarmamento de Genebra aprovam o relatório sobre o primeiro tratado para a eliminação total das armas químicas em todo o mundo. O texto do tratado, acompanhado do relatório, será enviado para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) para analise e aprovação, após a classificação de alguns pontos a que o Irão de opõe.

- Morre, com 70 anos, o poeta angolano Aires de Almeida Santos, membro fundador da União dos Escritores angolanos, premio de literatura "Agostinho Neto" e deputado na Assembleia do Povo, Parlamento.

- O programador franco-iraniano Pierre Omidyar cria o Auction Web, designação inicial do eBay, site de leilões.

2003 - Iraque. Presta juramento, em Bagdad, na sede da coligação liderada pelos Estados Unidos, o Conselho de Governo iraquiano, o primeiro executivo da era pós-Saddam Hussein.

2004 -- O resgate dos reféns da escola de Beslan, na Ossétia do Norte, provoca 330 mortos, entre os quais 156 crianças.

- A Comissão Europeia aprova o projeto de flexibilização do PEC (Pacto de Estabilidade e Crescimento), permitindo um défice público acima dos 3% do PIB.

2005 -- Morre, aos 82 anos, Fernando Távora, arquiteto, precursor da chamada Escola do Porto, mestre do arquiteto Álvaro Siza Vieira.

2007 - O Decreto-Lei n.º 308/2007, emitido pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e publicado no Diário da República nº. 169/2007, cria o programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens, instrumento de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, e revoga o Decreto-Lei nº. 162/92 de 5 de agosto.

- Morre, com 85 anos, o artista plástico Pinho Dinis.

2009 - Timor-Leste ratifica o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, juntando-se a Portugal, Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

2010 -- Morre, com 71 anos, José Torres, o "Bom Gigante" como era conhecido, antigo futebolista, treinador e selecionador nacional.

- É conhecida a sentença do processo Casa Pia. Apenas Gertrudes Nunes, proprietária da casa em Elvas onde ocorreram abusos sexuais de menores, é absolvida das 26 acusações de lenocínio (fomento da prostituição) que lhe eram imputadas. Os restantes arguidos recebem as seguintes penas: Carlos Silvino: 18 anos; Carlos Cruz: 7 anos; Ferreira Diniz: 7 anos; Jorge Ritto: 6 anos e 8 meses; Hugo Marçal: 6 anos e 2 meses e Manuel Abrantes: 5 anos e 9 meses. O acórdão é entregue aos advogados a 13 de setembro, dez dias após a leitura.

2012 -- Morre, com 54 anos, o ator norte-americano Michael Clarke Duncan.

2016 -- Morre, com 77 anos, Maria Isabel Barreno, escritora e investigadora, uma das "Três Marias" (Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta), nome por que ficou conhecido o processo em que foram julgadas, durante o Estado Novo, pela escrita da obra de alegado "teor pornográfico", publicada em 1971. Recebeu diversas distinções, entre as quais o Prémio Fernando Namora, pelo romance "Crónica do Tempo" (1991), e o Prémio Camilo Castelo Branco e o Prémio Pen Club Português de Ficção, pelo livro de contos "Os Sensos Incomuns" (1993), e em 2004 foi feita Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2017 - A Coreia do Norte anuncia ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio, conhecida como 'bomba H', desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

- A Coreia do Sul inicia manobras militares que envolvem mísseis balísticos, em resposta ao ensaio nuclear da Coreia do Norte.

- Morre, aos 90 anos, John Lawrence Ashbery, poeta norte-americano. Obteve três dos mais importantes galardões literários -- o Pulitzer, o National Book Award e o National Book Critics Circle Prize, e em 2011, foi-lhe atribuída a National Humanities Medal e reconhecido o mérito por mudar "o modo como se lê poesia".

2019 -- Morre, com 89 anos, Élton Medeiros, cantor e compositor brasileiro.

2020 - O Conselho de Ministros aprova a aplicação de taxas de IVA da eletricidade "diferenciadas em função dos escalões de consumo".

- Morre, aos 58 anos, Eduardo José Gomes Cameselle Mendez (Dito), ex-futebolista e diretor-geral do Gil Vicente Futebol Clube.

2021 -- A Marinha anuncia que a primeiro-grumete Adriana Oliveira, 24 anos e natural de Vila do Conde, é a primeira mulher, militar, a concluir o curso da classe de Mergulhadores da Marinha.

- Morre, aos 76 anos, Igor Sampaio, nome artístico de João Luís Duarte Ferreira, ator, que foi também cenógrafo e figurinista.

2022 -- O nadador Diogo Ribeiro conquista o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, Peru, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

- O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) sagra-se campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água, no Alto Tâmega, penúltima prova do campeonato.

- Morre, com 78 anos, Francisco Ariztía, pintor luso-chileno, foi adido cultural da embaixada do Chile em Portugal. Pintou, no Centro Cultural de Alcântara, um mural alusivo ao 25 de Abril, com o título "Do tempo da outra Senhora ao tempo novo".

2023 - Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta revalidam o título de campeões mundiais em K2 em canoagem de maratonas, em Vejen, na Dinamarca.

- O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) vence o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 e estabeleceu em 10 o novo recorde de vitórias consecutivas na competição.

2024 - Um bombardeamento russo contra um instituto militar em Poltava, no centro da Ucrânia, provoca pelo menos 54 mortos e cerca de 300 feridos, num dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra.

PENSAMENTO DO DIA: