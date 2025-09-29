Funchal "transforma-se num autêntico caos em horas de ponta"

A candidatura da CDU esteve esta segunda-feira no centro Funchal, numa acção de contacto com a população, tendo constatado que a cidade "transforma-se num autêntico caos em horas de ponta, resultado do trânsito automóvel sufocante e da completa ausência de uma política de mobilidade moderna, eficaz e ajustada às necessidades dos funchalenses."

Durante a iniciativa, realizada na Avenida do Mar, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, afirmou de forma contundente:“ É inadmissível que, por inércia e opção política do executivo PSD/CDS, não sejam tomadas medidas urgentes para dar resposta ao aumento brutal do tráfego automóvel no Funchal, que transforma o dia a dia da população num verdadeiro calvário.”

O candidato sublinhou que não está a ser promovido o transporte público como alternativa de "mobilidade económica, ecológica e eficaz."

Acrescenta que persistem "carreiras irregulares, falta de frequência, escassez de autocarros e, em pleno século XXI, continuam a existir localidades sem qualquer serviço de transporte público ou com ligações tão reduzidas que se tornam inúteis."

“É fundamental articular os transportes públicos às necessidades de quem trabalha. É urgente criar zonas de estacionamento na periferia do Funchal, devidamente integradas com transportes públicos regulares, de modo a reduzir o tráfego caótico no centro da cidade", disse Ricardo Lume.

Sobre a situação da mobilidade escolar, Lume diz que apesar de existir passe gratuito para estudantes, não existe transporte escolar. "Resultado: centenas de pais são obrigados a utilizar a sua viatura própria para levar os filhos à escola e, de seguida, deslocar-se para o trabalho."

No seu entender "não é aceitável que o concelho do Funchal continue a ser o único da Região sem transporte escolar. A CDU exige que, em articulação com os Horários do Funchal, a Câmara avance de imediato com este serviço. É uma medida elementar para as famílias, essencial para a comunidade escolar e indispensável para melhorar a mobilidade na cidade."

Na sua intervenção, o candidato não poupou críticas ao executivo camarário: “Em matéria de mobilidade, o PSD e o CDS gerem a Câmara Municipal do Funchal como se fosse uma empresa de condomínio que gere a cidade de forma minimalista, incompetente e sem visão. Pior ainda: parecem funcionar como um simples departamento do Governo Regional, obedecendo cegamente à ‘voz do dono’, sem qualquer autonomia e sem capacidade para intervir de forma séria junto da Horários do Funchal.”

Para a CDU é fundamental "garantir a aposta no transporte público ecológica e eficaz e tendencialmente gratuito, implementar o transporte escolar no concelho, e garantir zonas de estacionamento na periferia da cidade articuladas com transportes públicos regulares permitindo assim menos trafego automóvel no centro do Funchal. Só assim será possível devolver qualidade de vida a quem vive e trabalha nesta cidade", termina.