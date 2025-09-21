Desfile de Marques'Almeida em Londres inicia digressão europeia da Portugal Fashion

A marca portuguesa Marques'Almeida apresentou hoje a sua coleção feminina Primavera/Verão durante a Semana da Moda de Londres, no âmbito de um programa internacional da plataforma Portugal Fashion com escalas também em Milão e Paris.

Embora mantenha o uso da ganga e cortes largos como referência, a dupla Marta Marques e Paulo Almeida trabalha nesta coleção com cetins, 'voile' e algodões leves, com cores que incluem o vermelho e verde escuros, preto, amarelo, o rosa e o azul claro.

"Desde o momento em que começamos a desenvolver a coleção até ao momento em que fazemos um desfile, é tudo um bocado um trabalho em construção, em que vamos acrescentando elementos à receita e vamos construindo uma história com base nisso", afirmou Paulo Almeida à Agência Lusa após o desfile.

O resultado foi uma "libertação", disse Marta Marques, e uma tentativa de reagir perante um "mercado muito volátil" de forma a chegar a mais consumidores, em que criaram vestidos e peças com formas com silhuetas mais fluidas e elegantes.

"Conseguimos abrir uma porta para uma região completamente nova, esta fluidez, as transparências, os drapeados, etc., que, para ser Marques'Almeida, tem de ser posto ao lado desse ADN mais grunge e mais rock", vincou.

Durante o verão, a marca produziu uma série de peças para a cantora norte-americana Beyoncé, colaboração que teve um impacto em termos de "reconhecimento e posicionamento".

O desfile foi realizado no 59.º andar de uma torre de escritórios na capital britânica, num espaço atualmente vazio mas que será no futuro um bar do 'chef' britânico Gordon Ramsay.

A marca Marques'Almeida, criada por Marta Marques e Paulo Almeida, foi lançada oficialmente em 2011 no Reino Unido e tem sido presença regular na Semana da Moda de Londres.

Em 2015 ganharam um British Fashion Award para Melhor Designer Emergente e o Prémio LVMH para Jovens Designers de Moda.

O desfile em Londres foi o primeiro evento de uma operação Internacional da Portugal Fashion (PF), que terá ainda escalas nas semanas da moda de Milão e de Paris. No sábado, 27 de setembro, as marcas Pé de Chumbo e Davii, projeto do estilista brasileiro Fabiano Fernandes dos Santos, vão apresentar-se na capital da moda italiana.

A seguir, entre 02 e 04 de outubro, a Portugal Fashion vai ter, pela primeira vez em nome próprio, um 'showroom' em Paris com dez marcas, incluindo criadores consolidados e outros emergentes do Programa Bloom Incubator, funcionando como "montra curada da diversidade da moda nacional".

Aos nomes já consolidados de Susana Bettencourt, David Catalán, Gonçalo Peixoto pwd d by Lisboa Fashion Week e DuarteHajime pwd by Lisboa Fashion Week, Nopin, Pé de Chumbo e Davii, juntam-se novos talentos como Arieiv for Lo Siento, Maria Carlos Baptista e Veehana.

"É uma plataforma de negócios, de contacto direto com buyers internacionais, jornalistas especializados e 'players' estratégicos do mercado, permitindo consolidar relações e abrir novas oportunidades num dos cenários mais competitivos e exigentes da moda global", resumiu a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, citada num comunicado.

Neste programa internacional da Portugal Fashion estão representadas 13 marcas de autor, cuja produção das coleções envolveu 26 artesãos portugueses e 94 empresas da indústria nacional fornecimento de materiais, confeção e acabamentos.

Para dar visibilidade ao "trabalho invisível" das fábricas, ateliês e artesãos que formam o ecossistema da moda nacional, a PF realizou os vídeos "Behind the Scenes / Created in Portugal", que serão projetados nos eventos no estrangeiro e nas redes sociais.

O Portugal Fashion celebra este ano o 30.º aniversário, tendo realizado durante o verão uma série de eventos em vários pontos do norte do país que incluiu experiências gastronómicas, culturais e industriais.

A primeira edição do Portugal Fashion, há 30 anos, contou com a presença de modelos internacionais como Claudia Schiffer e Elle MacPherson, nos desfiles no Porto.

Ao longo dos anos, o evento internacionalizou-se, levando a moda portuguesa a Paris, Roma, Milão e Nova Iorque.