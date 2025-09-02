Icebergue que já foi o maior do mundo está a derreter pelo aquecimento da água

Um icebergue gigante que se formou quando se destacou da massa de gelo da Antártida, há 39 anos, e chegou a ser o maior do mundo, está em vias de derreter por as águas estarem mais quentes, apontaram cientistas.

No início do ano, este colosso de gelo, batizado A23a, pesava mais de um bilião (milhão de milhões) de toneladas e cobria mais de quatro mil quilómetros quadrados (Km2), equivalente a mais de metade da superfície do Luxemburgo.

Mas ao derivar para norte, e, portanto, para regiões menos frias do designado Oceano Antártico, viu destacarem-se grandes pedaços.

A sua dimensão é agora de 1.770 km2, segundo uma na+alise feita pela AFP às imagens de satélite do serviço europeu Copernicus.

"Direi que é o fim. (...) A água está demasiado quente para que possa sobreviver. Está em vias de derreter", disse Andrew Meijers, oceanólogo do Instituto de Investigação Antártica do Reino Unido (British Antarctic Survey), em declarações à AFP.

"Espero que isto continue nas próximas semanas e prevejo que fique irreconhecível dentro de algumas semanas", acrescentou.

O A23a separou-se do continente em 1986 para ficar contido no Mar de Weddell, onde permaneceu ligado ao fundo oceânico durante mais de três décadas.

Em 2020, começou a derivar, arrastado, à semelhança de outros icebergues, pela potente corrente circumpolar antártica.

Voltou a ficar contido em março de 2025, perto da Geórgia do Sul, uma ilha britânica no Atlântico Sul. Então, o receio era que ameaçasse a sobrevivência dos pinguins e leões-marinhos.

Mas voltou a movimentar-se e ganhar velocidade, devido às vagas potentes e às águas menos frias deste oceano.

Os cientistas foram "surpreendidos" por o ver durar tanto tempo. "A maior parte dos icebergues não vão tão longe", uma vez que ficam "condenados" assim que saem da proteção do clima antártico", acrescentou Meijers.

A formação de icebergues é um processo natural, cujo ritmo os cientistas estimam que acelerou, devido à rutura climática global causada pela atividade humana.