Irão apela aos países islâmicos para tomarem medidas práticas contra Israel

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão apelou hoje aos países islâmicos para tomarem medidas práticas contra Israel e criarem pelo menos um "quartel de operações conjuntas" contra o Estado israelita para evitar novas agressões.

"Alerta aos governos islâmicos! A realização de uma conferência da Organização para a Cooperação Islâmica repleta de discursos e sem resultados práticos (como acontece nas reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas) equivale, na realidade, a dar à entidade sionista uma nova licença de agressão", disse Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, numa mensagem em árabe na rede social X.

O responsável iraniano instou os mais de 50 países muçulmanos que participam, no domingo, em Doha (capital do Qatar), na cimeira de urgência da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, a "formarem pelo menos um quartel de operações conjuntas contra a loucura do regime [de Israel]".

"Uma decisão assim, por si só, bastaria para perturbar os amos daquele regime e levá-los a alterar as suas ordens, sob o pretexto de instaurar a paz mundial e ganhar o Prémio Nobel", acrescentou Larijani, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que manifestou interesse em ganhar o Prémio Nobel da Paz.

O apelo do Irão acontece depois de, na última terça-feira, Israel ter feito um ataque sem precedentes em Doha que teve como alvo líderes do movimento islamita palestiniano Hamas, reunidos num complexo residencial no coração da capital do Qatar, mediador nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O ataque matou cinco palestinianos e um polícia local. O movimento palestiniano afirmou posteriormente que os seus líderes responsáveis pelas negociações com Israel não estavam entre as vítimas.

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão criticou ainda os países muçulmanos por não agirem em prol dos palestinianos "famintos e oprimidos" na Faixa de Gaza, vincando a necessidade de esses países tomarem pelo menos "uma pequena decisão para evitar a sua própria destruição".

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, também deverá participar nesta cimeira que foi convocada de urgência após o ataque de Israel no Qatar.

O Irão tem sido um dos países atacados pelo Estado israelita nos últimos meses.

Em 13 de junho, Israel lançou ataques contra a República Islâmica com alvos militares, nucleares e civis, matando mais de mil pessoas, incluindo dezenas de altos oficiais militares e cientistas nucleares.

Durante a guerra de 12 dias, Teerão lançou diariamente mísseis e drones contra o território israelita, causando cerca de 30 mortos.

Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, também entrou no conflito com bombardeamentos contra três instalações nucleares iranianas em 22 de junho, dois dias antes do cessar-fogo, aos quais o Irão respondeu disparando mísseis contra uma base aérea norte-americana no Qatar.