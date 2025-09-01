Como funcionam as vacinas

As vacinas são uma das maiores conquistas da medicina moderna. Funcionam ao estimular a produção de anticorpos, protegendo as pessoas contra determinadas doenças infecciosas e reduzindo a sua transmissão na comunidade. O resultado é simples: milhões de vidas são salvas todos os anos.

Em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) é regularmente revisto e actualizado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), com base em pareceres da Comissão Técnica de Vacinação. A decisão tem em conta as vacinas disponíveis, a frequência das doenças, a sua distribuição no território e a evolução social e dos serviços de saúde.

Graças à vacinação, doenças como a varíola foram erradicadas, enquanto outras, como a poliomielite, estão perto de ser eliminadas. Mesmo quando a imunidade total não é possível, a pessoa vacinada enfrenta versões mais ligeiras da doença.

Benefício individual e colectivo

A vacinação é uma escolha individual com grande impacto social. Quando a maioria da população está vacinada, cria-se imunidade de grupo: a circulação de vírus e bactérias torna-se mais difícil, reduzindo-se o risco de surtos. Pelo contrário, quando poucas pessoas estão imunizadas, as doenças contagiosas propagam-se rapidamente.

Segundo recorda a DECO Proteste, as escolas públicas têm mesmo a obrigação de comunicar às autoridades de saúde os alunos com vacinas em falta, conforme estipula o despacho n.º 3668-A/2017.

Reacções adversas: o que fazer

Nenhuma vacina é totalmente isenta de efeitos secundários, mas os riscos graves são raríssimos e muito inferiores aos das doenças que previnem. Os sintomas mais comuns são ligeiros — dor, vermelhidão ou inchaço no local da injecção, e febre passageira — e podem ser aliviados com gelo ou analgésicos simples.

Reacções severas, como inchaço do rosto, dificuldade em respirar, arritmias ou perda de consciência, são raras mas constituem uma emergência médica. Nesses casos, deve ligar-se de imediato o 112 ou recorrer às urgências hospitalares.

Apenas as vacinas com vírus vivos atenuados, como a BCG, podem em casos muito raros causar uma forma da doença. As vacinas inactivadas, como a da gripe, são seguras e não contêm agentes vivos.

Tal como sublinha a DECO Proteste, optar pela vacinação protege não só cada pessoa como toda a comunidade. É uma medida simples, eficaz e segura, que continua a ser decisiva para a saúde pública em Portugal e no mundo.