Liberdade e conforto com lentes multifocais

Com o passar do tempo, é natural que a visão de perto se torne menos nítida — um fenómeno conhecido como presbiopia. A boa notícia é que já não precisa de escolher entre óculos progressivos ou visão desfocada: as lentes de contacto multifocais oferecem hoje uma solução prática, estética e confortável para o dia-a-dia.

A Alain Afflelou Funchal conta com uma contactóloga com mais de 18 anos de experiência em adaptação de lentes de contacto, preparada para o acompanhar em cada etapa, desde a avaliação inicial até ao ajuste personalizado.

Por que escolher lentes de contacto multifocais?

Muitas pessoas que começam a usar óculos progressivos notam uma limitação:

As lentes progressivas em armação distribuem as diferentes zonas de visão em alturas distintas;

A parte superior da lente é dedicada à visão de longe, a zona intermédia ao computador e a inferior à leitura;

Isto significa que o utilizador precisa mover a cabeça e os olhos para alinhar corretamente o olhar com a zona certa da lente. Por exemplo, levantar ligeiramente o queixo para ler ou baixar o olhar para o telemóvel.

As lentes de contacto multifocais funcionam de forma muito diferente — e mais natural:

Nelas, as zonas de visão estão dispostas em anéis concêntricos (ou “aros”) à volta da pupila;

Quando a pupila se contrai ou dilata de forma natural em função da luz ou da distância do objecto, o olho “selecciona automaticamente” a zona correta da lente.

O resultado é uma visão clara de perto, intermédio e longe sem necessidade de mover a cabeça ou procurar o ponto certo da lente.;

A adaptação é praticamente imediata, sem esforço;

A visão é mais fluida e natural em todas as situações do dia-a-dia;

O utilizador ganha liberdade de movimentos, essencial em tarefas dinâmicas como conduzir, trabalhar ao computador ou trocar rapidamente entre telemóvel e leitura.

💬 Em resumo: enquanto os óculos progressivos exigem um tempo de treino para 'aprender a olhar' pela zona certa, as lentes de contacto multifocais adaptam-se ao seu olho de forma automática e intuitiva.

Oferta exclusiva para novos utilizadores

Quer experimentar esta solução? A Alain Afflelou Funchal tem uma proposta especial para si:

Ao visitar a loja e mencionar esta notícia, recebe 1 mês grátis de lentes de contacto multifocais.

(Oferta válida apenas para novos utilizadores de lentes de contacto.)

Onde nos encontrar:

CC Anadia – Loja 47

CC Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)

Venha descobrir uma nova forma de ver

A especialista em lentes de contacto da Alain Afflelou Funchal está pronta para avaliar as suas necessidades e recomendar a melhor solução. Experimente a liberdade de uma visão clara em todas as distâncias e descubra como as lentes de contacto multifocais podem simplificar o seu dia.

