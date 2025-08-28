Liberdade e conforto com lentes multifocais
Com o passar do tempo, é natural que a visão de perto se torne menos nítida — um fenómeno conhecido como presbiopia. A boa notícia é que já não precisa de escolher entre óculos progressivos ou visão desfocada: as lentes de contacto multifocais oferecem hoje uma solução prática, estética e confortável para o dia-a-dia.
A Alain Afflelou Funchal conta com uma contactóloga com mais de 18 anos de experiência em adaptação de lentes de contacto, preparada para o acompanhar em cada etapa, desde a avaliação inicial até ao ajuste personalizado.
Por que escolher lentes de contacto multifocais?
Muitas pessoas que começam a usar óculos progressivos notam uma limitação:
- As lentes progressivas em armação distribuem as diferentes zonas de visão em alturas distintas;
- A parte superior da lente é dedicada à visão de longe, a zona intermédia ao computador e a inferior à leitura;
- Isto significa que o utilizador precisa mover a cabeça e os olhos para alinhar corretamente o olhar com a zona certa da lente. Por exemplo, levantar ligeiramente o queixo para ler ou baixar o olhar para o telemóvel.
As lentes de contacto multifocais funcionam de forma muito diferente — e mais natural:
- Nelas, as zonas de visão estão dispostas em anéis concêntricos (ou “aros”) à volta da pupila;
- Quando a pupila se contrai ou dilata de forma natural em função da luz ou da distância do objecto, o olho “selecciona automaticamente” a zona correta da lente.
- O resultado é uma visão clara de perto, intermédio e longe sem necessidade de mover a cabeça ou procurar o ponto certo da lente.;
- A adaptação é praticamente imediata, sem esforço;
- A visão é mais fluida e natural em todas as situações do dia-a-dia;
- O utilizador ganha liberdade de movimentos, essencial em tarefas dinâmicas como conduzir, trabalhar ao computador ou trocar rapidamente entre telemóvel e leitura.
💬 Em resumo: enquanto os óculos progressivos exigem um tempo de treino para 'aprender a olhar' pela zona certa, as lentes de contacto multifocais adaptam-se ao seu olho de forma automática e intuitiva.
Oferta exclusiva para novos utilizadores
Quer experimentar esta solução? A Alain Afflelou Funchal tem uma proposta especial para si:
Ao visitar a loja e mencionar esta notícia, recebe 1 mês
grátis de lentes de contacto multifocais.
(Oferta válida apenas para novos utilizadores de lentes de contacto.)
Onde nos encontrar:
- CC Anadia – Loja 47
- CC Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)
Venha descobrir uma nova forma de ver
A especialista em lentes de contacto da Alain Afflelou Funchal está pronta para avaliar as suas necessidades e recomendar a melhor solução. Experimente a liberdade de uma visão clara em todas as distâncias e descubra como as lentes de contacto multifocais podem simplificar o seu dia.
Alain Afflelou Óptico
CC Anadia, Loja 47 e 48.
CC Madeira Shopping, loja xpress frente a SportZone
Telefone: 291 657638
Site: https://www.afflelou.pt/