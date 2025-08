Já arrancou a festa do Santíssimo Sacramento em New Bedford.

Aquela que é uma das maiores festas da cultura nacional na diáspora madeirense conta, este ano, com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas.

Nuno Maciel junta-se, assim, à comunidade madeirense nos Estados Unidos para celebrar as raízes e as tradições madeirenses em solo americano, tendo o governante, na ocasião, enaltecido o entusiamo e entrega com que os emigrantes organizam esta festa.

Leia mais sobre esta festa na edição de amanhã do DIÁRIO.