Pilotos procuram melhorar viaturas para ritmo mais forte esta tarde

João Silva vai analisar o que pode ser melhorado para a parte da tarde, nesta sexta-feira, no Rali da Madeira, mas diz estar bastante satisfeito por estar na luta pelos lugares da frente do pódio. “Temos muito trabalho pela frente”, disse o piloto. O madeirense é, neste momento, o segundo classificado da competição.

Já o líder, Diego Ruiloba, admite que é necessário estar concentrado, pois a manhã correu bem. No entanto, disse que não é preciso "entrar em loucuras", sendo necessário gerir andamentos. Em relação ao carro, está tudo perfeito.

Diego Ruiloba aumenta vantagem ao vencer primeira passagem por Santana Classificativas serão retomadas pelas 15h20, no Campo de Golfe do Santo da Serra

A transmissão das sete rádios privadas da Madeira, incluindo TSF-Madeira e JMFM, está no parque de assistências, onde se dá o reagrupamento dos pilotos. O Rali da Madeira só recomeça quando forem 15h20, com a segunda passagem pelo Campo de Golfe, no Santo da Serra.

Kris Meeke disse ter gostado das provas, vem para esta prova com mais conhecimento sobre o traçado na Madeira. Admitiu que cometeu alguns erros, que espera corrigir na segunda passagem pelas classificativas.

Já Miguel Nunes quer tentar perceber como pode melhorar para a parte da tarde.

Daniel Sordo não quis prestar declarações, aquando deste reagrupamento, numa altura em que se encontra no 10.º lugar da geral, aquém das expectativas.

José Pedro Fontes assume que a parte da manhã não correu bem, até porque o carro ficou mais pesado e desequilibrado com o facto de ter pneus na mala, como precaução.

Alexandre Camacho quer continuar a fazer alterações até se sentir o mais confortável possível, sendo que no último troço aproximou-se dos adversários.

Simone Campedelli diz que o carro está bem, mas quer melhorar a velocidade na parte da tarde, para ter uma 'palavra a dizer' na competição.

O piloto Miguel Caires faz um balanço de uma "manhã difícil". Houve um pião na primeira classificativa do Campo de Golfe. Na segunda classificativa do dia, o carro continuou a dar luta. Na última classificativa da manhã houve uma nova questão técnica, relacionada com a caixa de velocidades. Prevê-se muito trabalho no parque de assistências.

Já Artur Quintal diz estar "a aprender o carro", estando "cada vez mais forte", pese embora os que estão na frente estejam a andar mais rápido. Admite ser difícil subir posições na classificação, mas o objectivo é sempre melhorar. "O carro está bastante bom, a nossa equipa fez um excelente trabalho", afirmou.