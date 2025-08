Treinador do Benfica fala em figura marcante para uma geração

O treinador do Benfica, Bruno Lage, apresentou hoje condolências pela morte de Jorge Costa, ex-defesa central internacional português e diretor do futebol profissional do FC Porto, que marcou uma geração de adeptos da modalidade.

"Marcou uma geração que gosta de futebol. Todos vibrámos com os triunfos da seleção nacional, quer nos sub-20, quer nos 'AA'. Por isso, apresento as minhas condolências à família e ao FC Porto", declarou o técnico.

Bruno Lage falava em conferência de imprensa, no final da vitória do Benfica na visita aos franceses do Nice (2-0), em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, penúltima ronda de acesso à fase de liga da 71.ª edição da principal prova europeia de clubes, que se realizou no dia seguinte à morte de Jorge Costa, aos 53 anos.

O antigo futebolista e dirigente do FC Porto entrou em "paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" do Hospital São João, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e foi capitão durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

O ex-defesa somou 50 internacionalizações e dois golos pela seleção principal de Portugal, que representou nas fases finais do Euro2000 e do Mundial2002, já depois de ter conquistado o Mundial de sub-20 de 1991, em Lisboa.

O funeral de Jorge Costa realiza-se na quinta-feira, às 10:30, na Igreja de Cristo Rei, no Porto, sendo que centenas de pessoas marcaram hoje presença no velório e prestaram uma última homenagem ao antigo futebolista e dirigente no Estádio do Dragão.