Marcelo lamenta morte do "eterno bicho" que deixa "exemplo para gerações seguintes"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do antigo futebolista Jorge Costa, "o eterno 'bicho'", e destacou a sua "garra, força e a energia" e o "exemplo para as gerações seguintes" que deixou.

"O Presidente da República lamenta a morte do antigo futebolista internacional Jorge Costa, o eterno 'bicho' do Futebol Clube do Porto, onde era atualmente diretor para o futebol profissional", pode ler-se numa publicação no sítio oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que Jorge Costa, como jogador, "representou, capitaneou e liderou as linhas defensivas com uma garra, força e energia que lhe granjeou a carinhosa alcunha".

"E marcou, desde os escalões de formação, o futebol e a seleção nacional, deixando o exemplo para gerações seguintes", enalteceu.

Com "antiga amizade", o Presidente da República deixou "as mais sentidas condolências à sua família, amigos e ao Futebol Clube do Porto, que serviu e servia com grande profissionalismo e altruísmo".

O antigo jogador do FC Porto, e até agora diretor para o futebol profissional, morreu hoje aos 53 anos.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.