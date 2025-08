Despiste na especial da Calheta faz parar Rali

O Rali da Madeira encontra-se, neste momento, parado, devido a um despiste no decorrer do percurso da especial da Calheta. O piloto acidentado foi Paulo Neto, cujo Škoda Fabia Rally2 Evo saiu da estrada, na zona da Maloeira.

De acordo com as informações avançadas pelos jornalistas no terreno, piloto e copiloto encontram-se bem, pese embora Paulo Neto apresente um pequeno corte numa perna.

Após os primeiros relatos que davam conta de algumas dificuldades, o DIÁRIO sabe que o piloto já conseguiu sair da viatura.

O momento do despiste foi registado em vídeo:

No que toca à classificativa, o primeiro a concluir esta 9.ª PEC foi João Silva, com um tempo de 8:15.7, desafiando assim a liderança do Rali da Madeira ocupada por Diego Ruiloba.

A 4ª Secção da prova, disputada esta manhã, inclui ainda o cumprimento da primeira passagem pelo Rosário, antes de um reagrupamento e parque de assistência no Funchal, às 13h40.

Pelas 16 horas, vai para estrada a derradeira prova da competição, a 12.ª PEC, na Calheta.

A 66.ª edição Rali da Madeira, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.

