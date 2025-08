Preço das casas em Santa Cruz mais que duplica subida regional de 13,6%

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira "subiu 13,6% em Julho face ao mesmo mês do ano anterior", com Santa Cruz a mais do que duplicar este crescimento homólogo, em +29,2%, acompanhado do Porto Santo (+23,4%), sendo que a capital madeirense subiu abaixo da média regional (+8,6%), mantendo ainda assim, a grande distância aliás, os preços mais elevados (3.679 euros/m2), mais de 200 euros acima. "Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.466 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Julho, tendo em conta o valor mediano".

Diz este portal imobiliário que "a Região Autónoma da Madeira foi a terceira região que mais subiu de preço nos últimos doze meses, depois da R. A. do Açores (19,7%) e o Alentejo (15,5%)", como referido, com os preços da região a subirem em Santa Cruz (29,2%), mas também "Santana (8,6%), Funchal (8,6%), Câmara de Lobos (7,9%), São Vicente (7,2%) e Calheta (4,4%). Comprar casa na ilha de Porto Santo está 23,4% mais caro, situando-se o preço do metro quadrado em 2.882 euros".

Contudo, "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.679 euros/m²), seguido por Calheta (3.485 euros/m²), Santa Cruz (2.835 euros/m²), Câmara de Lobos (2.648 euros/m²), São Vicente (2.115 euros/m²) e Santana (1.588 euros/m²)", ou sejam, apenas dois concelhos estão acima da média nacional, onde "o preço da habitação subiu 8,5% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.926 euros/m2".

Segundo o idealista, os preços das casas em Julho subiram em 17 capitais (das 20), "com Santarém (24%), Setúbal (20,8%) e Guarda (18,5%) a liderarem a lista. Seguem-se Ponta Delgada (13,1%), Évora (12,1%), Viana do Castelo (10,7%), Faro (9,6%), Braga (9,1%), Coimbra (9%), Funchal (8,6%), Porto (5,9%), Leiria (5,7%), Viseu (5,6%), Portalegre (4,3%), Castelo Branco (4,2%), Vila Real (3,9%) e Lisboa (3,5%). Já em Aveiro (0%), os preços mantiveram-se estáveis durante esse período. Por outro lado, em Bragança, os preços desceram 0,6%".

Como tradição, "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.829 euros/m2. Porto (3.804 euros/m2) e Funchal (3.679 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (3.264 euros/m2), Setúbal (2.920 euros/m2), Aveiro (2.554 euros/m2), Évora (2.441 euros/m2), Ponta Delgada (2.244 euros/m2), Braga (2.089 euros/m2), Coimbra (2.067 euros/m2), Viana do Castelo (2.042 euros/m2) e Leiria (1.621 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Portalegre (871 euros/m2), Castelo Branco (906 euros/m2), Guarda (957 euros/m2), Bragança (989 euros/m2), Vila Real (1.360 euros/m2), Santarém (1.525 euros/m2) e Viseu (1.537 euros/m2)".

Ainda, "nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (19,7%), seguida pelo Alentejo (15,5%), Região Autónoma da Madeira (13,6%), Algarve (9,9%), Área Metropolitana de Lisboa (9,8%), Centro (9,2%) e Norte (9%)", concluindo que "a Grande Lisboa, com 4.111 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.753 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.466 euros/m2) e Norte (2.441 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.582 euros/m2), o Alentejo (1.804 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (1.874 euros/m2), que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.