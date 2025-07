Tarifas dos EUA com a UE em 15% em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 28 de Julho de 2025, com destaque para o acordo de tarifas aduaneiras entre EUA e UE, que está em todas as primeiras páginas com excepção dos jornais desportivos.

No Público:

- "Nuno Portas. 1934-2025. Morreu o arquiteto e urbanista que pôs a habitação no centro da política. Textos de Paulo Portas e Helena Roseta"

- "Trump vence braço-de-ferro com UE no comércio e impõe tarifa de 15% às exportações. Bruxelas e Washington selam pacto assimétrico que põe fim à guerra tarifária. Europa compromete-se a comprar mais energia e armas norte-americanas"

- "Municípios. Independentes: a nova geografia da dissidência autárquica"

- "Médio Oriente. Israel cede à pressão e permite ajuda mínima em Gaza"

- "Reportagem. À violência, os sikhs respondem com diálogo e abertura"

- "Aeroportos. ANA soma 516 milhões de lucro e mais obrigações"

- "Investigação. O amor, a fome e a vida dos jovens na Rússia de Estaline"

No Jornal de Notícias:

- "Número de beneficiários do RSI é o mais baixo dos últimos 15 anos"

- "Ponte da Barca. Fogo destrói anexos, mata animais e obriga a evacuações"

- "Viana do Castelo. Transportes gratuitos após o verão com nova empresa municipal"

- "Murtosa. Irmã e tia da grávida julgadas por difamar Fernando Valente"

- "Trust in News. Dona da 'Visão' e da 'Caras' despede todos os trabalhadores"

- "Nuno Portas (1934-2025). O adeus de um visionário da arquitetura"

- "Tarifas. Europa vai pagar 15% nas exportações para os EUA. Ursula von der Leyen e Trump fecham acordo na Escócia"

- "F.C. Porto 2. Twente 1. William Gomes resolve primeiro teste de Farioli. Extremo assinou vitória de grande penalidade e esteve na origem do empate"

- "Sporting. Providência cautelar mete Quenda e Debast na Supertaça"

- "Volta a França. Pogacar coroado pela quarta vez da festa de Van Aert"

No Diário de Notícias:

- "Doentes referenciados vão ter direito a consultas de triagem"

- "Reunião na Escócia. Trump chega a acordo comercial com Ursula von der Leyen e exportações da UE vão pagar 15%"

- "Indústria. Tabaqueira pede apoio a Montenegro para se candidatar a novos investimentos"

- "Reportagem autárquicas. Três candidatos acreditam que vão vencer, mas Sintra só dá razão a um"

- "Guerra. ONU responde às 'pausas táticas' de Israel: 'é hora de agir' contra a fome"

- "Katja Hoyer. 'Os soviéticos ficavam preocupados com a possibilidade de as duas Alemanhas conspirarem'"

- "Tatiana Salem Levy. 'Portugal é mais livre na circulação do corpo e o Brasil é mais livre na criatividade'"

- "1934-2025. Nuno Portas, arquiteto descrito como 'brilhante', 'renovador' e 'humanista', morreu aos 90 anos"

No Correio da Manhã:

- "Médico engana Estado com receitas para obesos. Prescrevia medicamento comparticipado para diabetes. Utentes pagavam apenas 10% do valor do fármaco. Foi condenado a prisão com pena suspensa. Remédio tem princípio ativo para perder peso".

- "Mulher espancada durante 50 anos. Agressor detido"

- "EUA e UE acordam tarifas de 15%. Trump recua"

- "Férias: Montenegro, Ventura e José Luís Carneiro descansam no Algarve"

- "Fiscalização: Disparam todas as infrações de trânsito"

- "Tribunal trava adoção de rapaz por padrasto"

- "Povo faminto: Israel cede à pressão e deixa entrar ajuda em Gaza"

- "Revolta na Luz: Quenda pode jogar na Supertaça"

- "Dragão volta a sorrir"

- "Eleições: Vieira promete BTV grátis"

- "Benfica tentou: Decisão de ir para a Arábia foi de João Félix"

No Negócios:

- "Fisco continua a tributar mais-valias se herança ficar indivisa. Interpretação da AT sobre acordo do Supremo vai no sentido de manter a liquidação do imposto da venda de quinhões hereditários 'na medida em que configura uma transmissão onerosa'"

- "Conversa capital. Vitor Bento. 'Venda do Novo Banco valoriza' banca nacional"

- "Exportações da UE para os EUA com tarifas de 15%. Acordo evita uma guerra comercial"

- "Governo propõe que trabalho doméstico não declarado deixe de ser considerado crime"

- "Literacia. Poupança nas escolas até aos 10 anos. Supervisores aplaudem"

No Jornal Económico:

- "Estados Unidos e Europa acordam tarifas de 15%"

- "'É um bom acordo para toda a gente'. Ursula von der Leyen e Donald Trump fecharam negociações a uma semana do prazo. A União Europeia compromete-se a comprar mais de 200 milhões de energia norte-americana e a investir nos EUA"

- "Savannah ainda tem mais de metade do lítio de Barroso para vender"

- "Licenciados entram no mercado com salário de 1.468 euros"

- "O que muda com reforma, das greves à compra de férias"

- "'Mercado encerra uma vastidão de oportunidades'"

- "China pede organização internacional para regular IA"

- "Marcelo e João Lourenço querem mais CPLP"

- "Hospitais. CUF abre no Barreiro depois de investir 10 milhões"

No O Jogo:

- "FC Porto. Raça Nórdica. Azuis e brancos mostram-se no Dragão com vitória [2-1] sobre o Twente"

- "Froholdt deu boleia às boas ideias e William Gomes esteve nos dois golos"

- "Gabri Veiga expulso pode falhar estreia na I Liga"

- "Francesco Farioli. 'Mora foi, é e será importante'"

- "Bednarek é o central experiente (7,5MEuro). Polaco destacou-se no Southampton, chega esta tarde e assina por quatro épocas"

- "Benfica. Todos os detalhes do dossiê Félix. Garantias financeiras do Al Nassr. Os telefonemas de Jesus e Ronaldo. Salário anual de 13,5 milhões de euros limpos"

- "Águias voltam a focar-se em Moussa"

- "Sporting. Vagiannidis e Mangas estão mais perto. Luiz Suárez é apresentado hoje"

- "V. Guimarães. Händel é o novo capitão. Médio sucede a Bruno Varela"

- "Ciclismo. O tetra de Pogacar coroado em Paris. Esloveno da equipa de João Almeida igualou Chris Froome na Volta a França"

No A Bola:

- "Luis Suárez na Supertaça. Novo avançado do Sporting treina-se hoje e é apresentado. Colombiano assinou por cinco anos e fica com cláusula de Euro80M"

- "Também Quenda e Debast são 'reforços' para jogo de quinta-feira com o Benfica. Matheus Reis ainda aguarda pelo TAD"

- "Ricardo Mangas é reforço por... Euro300 mil"

- "Benfica. Águia acelera por extremo-direito. Bruma vai parar pelo menos 6 meses. Em campo por criativo e ponta de lança (Ivanovic avança)"

- "João Félix não deu explicações a Laje pela ida para o Al Nassr. Saiba tudo sobre o negócio"

- "FC Porto. Sinais positivos. William Gomes decisivo na vitória sobre o Twente"

- "Bednarek é dragão. Central internacional polaco ex-Southampton custa Euro7,5M"

- "Natação. Diogo Ribeiro nada às 12h45 a final dos 50m mariposa no Mundial"

E no Record:

- "Mercado a ferver"

- " Vagiannidis certo. Castigo da Uefa atrasa chegada"

- "Mangas assina por quatro anos. Spartak recebe 300 mil euros"

- "Suárez apresentado hoje"

- "Gyokeres despede-se dos adeptos -- 'Tive dois dos melhores anos da minha vida'"

- "Israel oficial no Torino. Atalanta ataca Maxi -- Leões exigem 30 ME. SAD garantiu 162ME desde janeiro. Quenda e Debast na Supertaça -- Matheus conhece hoje decisão do recurso".

- Acordo com Ivanovic: Avançado espera ordem para viajar. Moussa regressa à agenda.

-" Toda a história da contratação falhada de João Félix. Já está com o Al Nassr e vai ganhar 12ME/ano. Fica livre no verão de 2027".

- "Bruma só em 2026. Rotura total do tendão de Aquiles".

- "Tetra Pogacar: Mais uma vitória no tour".